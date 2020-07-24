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Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

Fenerbahçe, Süper Lig'in 2019-2020 sezonunu yarın evinde Çaykur Rizespor maçıyla kapatıyor. 50 puanla 7. sırada bulunan sarı lacivertliler galibiyet ile veda etmeyi hedefliyor. Sarı-lacivertliler mücadeleye sakatlığı bulunan Mehmet Ekici, Tolgay Arslan ve Mevlüt Erdinç'in yanı sıra kart cezası bulunan Muriqi, Tolga Ciğerci, Jailson ve Deniz Türüç'ten yoksun olarak çıkacak. Maç öncesi teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın Rize karşısına çıkaracağı 11 merakla bekleniyor. İşte Fenerbahçe-Çaykur Rizespor mücadelesinin muhtemel 11'leri...

24.07.2020 17:02 - Son Güncelleme: 24.07.2020 17:02
Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

Fenerbahçe, Süper Lig'de yarın evinde oynayacağı Çaykur Rizespor maçıyla 2019-2020 sezonunu tamamlayacak.

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Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

Süper Lig'in 34. ve son haftasında Fenerbahçe yarın saat 21.00'de sahasında Çaykur Rizespor ile mücadele edecek. Bu maçla birlikte sarı-lacivertliler, 2019-2020 sezonunu tamamlayacak. Galibiyet, yenilgi veya beraberlik durumunda sıralaması değişmeyecek olan sarı-lacivertli ekip sezonu 7. sırada tamamlayacak.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

38. RANDEVU
Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 37 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7'sini Rizespor kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

EVİNDE KAYBETMİYOR
Çaykur Rizespor'u konuk ettiği ilk iki Süper Lig maçını kaybeden Fenerbahçe, daha sonraki 16 iç saha karşılaşmasında 13 galibiyet, 3 beraberlik alarak rakibine mağlup olmadı. Rizespor ise Fenerbahçe ile oynadığı son 13 Süper Lig maçının sadece birini kazanırken, tek galibiyetini geçen sezon iç sahada 3-0'lık skorla aldı.

Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

GERİDEN GELEREK 20 PUAN
Fenerbahçe, bu sezon geri düştüğü Süper Lig maçlarında 20 puanla en fazla puan toplayan takım konumunda bulunuyor. Sarı-lacivertli ekip Tahir Karapınar göreve geldikten sonra oynadığı yedi karşılaşmanın altısında skor dezavantajına yakalandı.

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