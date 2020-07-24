Fenerbahçe sezonu Kadıköy'de kapatıyor! İşte Tahir Karapınar'ın Çaykur Rizespor 11'i...

38. RANDEVU

Fenerbahçe ile Çaykur Rizespor, bugüne kadar Süper Lig'de 37 kez karşılaştı. Söz konusu müsabakalarda sarı-lacivertliler 22 kez sahadan 3 puanla ayrılırken, 7'sini Rizespor kazandı. 8 müsabaka ise berabere sona erdi. Fenerbahçe bu maçlarda rakip fileleri 73 kez havalandırırken, kalesinde ise 38 gole engel olamadı.