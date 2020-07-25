Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri
Özellikle Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının dönüşünde kan kaybeden Galatasaray, sakatlıklarla boğuşmuş ve beklenenin çok çok altında kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligi tamamladı. 2020-2021 sezonu için kollara sıvayan sarı-kırmızılılar varını yoğunu kadroyu yeniden yapılandırmak için harcayacak. Bu doğrultuda Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı. İşte Galatasaray transfer haberleri.
25.07.2020 12:59
- Son Güncelleme: 25.07.2020 12:59
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