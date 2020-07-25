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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Özellikle Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının dönüşünde kan kaybeden Galatasaray, sakatlıklarla boğuşmuş ve beklenenin çok çok altında kalmıştı. Fatih Terim'in öğrencileri son olarak Fraport TAV Antalyaspor ile 2-2 berabere kalarak ligi tamamladı. 2020-2021 sezonu için kollara sıvayan sarı-kırmızılılar varını yoğunu kadroyu yeniden yapılandırmak için harcayacak. Bu doğrultuda Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı. İşte Galatasaray transfer haberleri.

25.07.2020 12:59 - Son Güncelleme: 25.07.2020 12:59
Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Koronavirüs salgını nedeniyle futbola verilen aradan itibaren yeni sezon kadrosu için hazırlıklara başlayan sarı-kırmızılılar vites artıyor.

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Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Takımda büyük bir revizyon yapacak ve birçok oyuncuyla yollarını ayıracak Galatasaray, genç ve maliyeti düşük tecrübeli oyuncular üzerinde duruyor.

Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Süper Lig'de dün akşam Fraport TAV Antalyaspor ile deplasmanda 2-2 berabere kalan ve sezonu 56 puanla noktalayan Galatasaray'da yönetim, yeni sezonda takımı hedeflere taşıyacak bir kadro oluşturmak için çalışmalarını yoğunlaştırdı.

Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

Galatasaray'da yolların ayrılacağı isimler belirlenirken takıma katılacak olanlar da ortaya çıktı! İşte detaylar...

Fatih Terim'in transfer listesi ortaya çıktı! İşte yeni model Galatasaray | Son dakika Galatasaray transfer haberleri

ÜÇ İSİM BİTTİ
Pandemi nedeniyle futbola ara verilmesinden bu yana transfer çalışmalarını sürdüren sarı-kırmızılılar, üç transferi şimdiden bitirdi.

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