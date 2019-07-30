GaleriSpor

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürüyor. Bugün başlayan Audi Kupası'nda yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından bu kez ligde şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı lacivertliler adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Umut Meraş için girişimlere başladı. İşte detaylar...

30.07.2019 20:01 - Son Güncelleme: 30.07.2019 20:03
Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Spor Toto Süper Lig'de geçtiğimiz sezonu 46 puanla 6. sırada tamamlayan ve yeni sezonda şampiyonluk yarışında yer almak isteyen Fenerbahçe'de transfer çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Kadrosunu Max Kruse, Emre Belözoğlu, Vedat Muriqi ve Garry Rodrigues gibi isimlerle güçlendiren sarı lacivertlilerde, kulüp başkanı Ali Koç geçtiğimiz günlerde transferi tamamlamadıklarını belirtmişti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Bu doğrultuda çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe, adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan oyuncu için harekete geçti.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Fotomaç'ta yer alan habere göre Fenerbahçe, Spor Toto 1. Lig ekibi Bursaspor'un 23 yaşındaki sol beki Umut Meraş'ı gündemine aldı.

Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Haberde Bursaspor yönetimi ile sarı lacivertli kulüp arasındaki görüşmelerin olumlu yönde ilerlediği belirtildi.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...
Fenerbahçe Sevilla ile el sıkıştı! İşte transfer harekatının detaylar...