Fenerbahçe'den Beşiktaş'a flaş transfer çalımı! Milli futbolcu görüşmeler başladı| Fenerbahçe transfer haberleri

Fenerbahçe, yeni sezon hazırlıklarını teknik direktör Ersun Yanal yönetiminde sürdürüyor. Bugün başlayan Audi Kupası'nda yer alan Fenerbahçe, geçtiğimiz sezon yaşadığı hayal kırıklığının ardından bu kez ligde şampiyonluk yarışında yer almak istiyor. Transfer çalışmalarını bu doğrultuda sürdüren sarı lacivertliler adı uzun süredir Beşiktaş'la anılan milli futbolcu Umut Meraş için girişimlere başladı. İşte detaylar...

30.07.2019 20:01 - Son Güncelleme: 30.07.2019 20:03 BU GALERİYİ PAYLAŞ





