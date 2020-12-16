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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Ocak ayının başında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmaları yürüten Galatasaray'da daha önce Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bir isim gündeme geldi. Yıldız ismin de sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı ve transferin ocak ayında tamamlanabileceği iddia edildi.

16.12.2020 10:12 - Son Güncelleme: 16.12.2020 10:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





