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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Ocak ayının başında başlayacak transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Galatasaray'dan sürpriz bir hamle geldi. Fatih Terim'in raporu doğrultusunda çalışmaları yürüten Galatasaray'da daha önce Fenerbahçe'nin de peşinde olduğu bir isim gündeme geldi. Yıldız ismin de sarı-kırmızılı ekibe sıcak baktığı ve transferin ocak ayında tamamlanabileceği iddia edildi.

16.12.2020 10:12 - Son Güncelleme: 16.12.2020 10:12
Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Süper Lig'de 12. haftayı bay geçen Galatasaray'da son dakika gelişmeleri yaşanıyor.

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Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Son haftalarda aldığı üst üste galibiyetlere çıkışa geçerek zirve yarışına ortak olan sarı-kırmızılılarda gözler ara transfer dönemine çevrildi.

Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Durgun bir yaz transfer dönemi geçiren Aslan, ocak ayında yapacağı takviyelerle rotasyonunu genişleterek şampiyonluğa uzanmayı hedefliyor.

Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Cimbom, hem Türkiye'den hem de dünyanın çeşitli yerlerinden birçok ismi gündemine alırken teknik direktör Fatih Terim, Hatayspor maçının ardından düzenlediği basın toplantısında transfer çalışmalarıyla ilgili konuşmuştu.

Fenerbahçe peşindeydi Galatasaray bitirdi! Ocakta flaş transfer hamlesi

Tecrübeli çalıştırıcı kiralık oyuncu transferine sıcak bakmadığını söylerken, uygun maliyetli oyunculara yöneleceklerini belirtmişti.

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