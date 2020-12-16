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Fenerbahçe'de stoper krizi! Emre Belözoğlu'na tam yetki verildi! İşte listedeki isimler

Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 karşılaşmadan da puan çıkartamayan Fenerbahçe'de yenilen goller can sıktı. Sezon başında transfer edilen Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun kalınmaması nedeniyle yeni arayışlar başladı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu'na stoper transferi için "tam yetki" verirken, birçok isimle görüşüldüğü öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin stoper listesi...

16.12.2020 16:12 - Son Güncelleme: 16.12.2020 16:12 BU GALERİYİ PAYLAŞ





