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Fenerbahçe'de stoper krizi! Emre Belözoğlu'na tam yetki verildi! İşte listedeki isimler
Fenerbahçe'de stoper krizi! Emre Belözoğlu'na tam yetki verildi! İşte listedeki isimler
Süper Lig'de evinde oynadığı son 3 karşılaşmadan da puan çıkartamayan Fenerbahçe'de yenilen goller can sıktı. Sezon başında transfer edilen Lemos ve Tisserand'ın performansından memnun kalınmaması nedeniyle yeni arayışlar başladı. Başkan Ali Koç, sportif direktör Emre Belözoğlu'na stoper transferi için "tam yetki" verirken, birçok isimle görüşüldüğü öğrenildi. İşte Fenerbahçe'nin stoper listesi...
16.12.2020 16:12
- Son Güncelleme: 16.12.2020 16:12
Süper Lig'de kendi evinde kaybettiği puanlarla zirve yarışında yara alan Fenerbahçe'de sportif direktör Emre Belözoğlu bağlantıları aracılığı ile ara transferde de hızlı davranmak istiyor.
Stoper arayışlarına başlayan Emre Belözoğlu, F.Bahçe'nin eski savunmacıları Lugano, Luciano ve Edu ile görüş alışverişinde bulundu.
Teknik direktör Erol Bulut'un da raporu doğrultusunda ara transferde F.Bahçe'de takıma 2-3 takviye yapılması bekleniyor.
Yaz transfer döneminde takıma katılan isimlerden yeterli verimi alamayan Erol Bulut'un kulübede alternatif isimler istediği belirtildi.
Yeni Malatyaspor maçında Sadık Çiftpınar'ın performansı yeterli bulunmadı. Sadık, ikinci yarıda kulübeye çağrıldı ve yerine Gustavo çekildi.