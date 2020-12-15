Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.