Bugünkü
Takvim
Haberler Galeri Spor Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Süper Lig'de üst üste aldığı başarılı sonuçlarla zirve mücadelesine tutunan Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. turunda evinde Darıca Gençlerbirliği'ni konuk edecek. Sürprize izin vermek istemeyen Fatih Terim'in maça as ağırlıklı bir kadro ile çıkmayı planladığım öğrenildi. İşte A Spor'da yayınlanacak Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasının muhtemel 11'leri...

15.12.2020 17:05 - Son Güncelleme: 15.12.2020 17:05
Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Galatasaray, Ziraat Türkiye Kupası 5. tur maçında bugün sahasında Misli.com 3. Lig temsilcisi Darıca Gençlerbirliği ile karşılaşacak. Türk Telekom Stadı'nda oynanacak maç saat 21.00'de başlayacak. Müsabakayı hakem Direnç Tonusluoğlu yönetecek. Karşılaşma A Spor'dan yayımlanacak. Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle bu sezon uygulanan yeni statü gereği tur, tek maç eleme usulüne göre oynanacak. Karşılaşmayı kazanan takım, bir üst tura çıkacak.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

YEDEKLER SAHAYA
Galatasaray'da sakatlıkları bulunan Saracchi, Falcao ve Ryan Babel ile koronavirüs testi pozitif çıkan Kerem bugün forma giyemeyecek. Fatih Terim'in Darıca Gençlerbirliği karşısında az süre alan futbolcularından kurulu bir kadro çıkarması bekleniyor.

Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Koronavirüsü atlatan Okan Kocuk, Arda Turan, Omar ve Younes Belhanda ile sakatlıktan dönen Luyindama ve Etebo bugün oynanacak olan karşılaşmada ilk 11'de sahaya çıkacak.

İŞTE İLK 11'LER

Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

GALATASARAY

Okan Kocuk

Galatasaray kupada sahaya iniyor! İşte Galatasaray - Darıca Gençlerbirliği karşılaşmasında muhtemel 11'ler...

Omar

DİĞER GALERİLER