Fenerbahçe Lille maçı sonrası tribünlerde büyük üzüntü! O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu

Fenerbahçe büyük umutlarla başladığı yeni sezonda Avrupa'da da iyi işler yapmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyordu. Kanarya, Jose Mourinho'yu kadrosuna kattıktan sonra Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi iki önemli hücum silahının yanı sıra yerli olarak da Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile el sıkışmıştı.
Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle eledi ve Lille ile eşleşti.
Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçı Lille 2-1 kazandı. Sıra İstanbul'a geldi. Kadıköy'de etkili ataklar yapan ve pozisyonlar bulan Kanarya, golü 90+1'de buldu.