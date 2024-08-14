Fenerbahçe Lille maçı sonrası tribünlerde büyük üzüntü! O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu

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Fenerbahçe büyük umutlarla başladığı yeni sezonda Avrupa'da da iyi işler yapmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyordu. Kanarya, Jose Mourinho'yu kadrosuna kattıktan sonra Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi iki önemli hücum silahının yanı sıra yerli olarak da Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile el sıkışmıştı.