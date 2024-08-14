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Fenerbahçe Lille maçı sonrası tribünlerde büyük üzüntü! O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu

Ülkemizi Avrupa kupalarında temsil eden Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'nda Lille ile karşılaştı. Fransız ekibi karşısında uzatmalarda bulduğu golle öne geçen ve toplamda ise eşitliği yakalayan Fenerbahçe, rakibin uzatmada 10 kişi kalmasıyla büyük avantaj yakaladı. Ancak 118'de Jonathan David penaltıdan takımı adına 1-1'i getiren golü attı. Bu skorla Kanarya elendi. Karşılaşma sonrası birçok taraftar tribünde adeta çöktü kaldı. Uzun süre stadyumdan ayrılmadılar. O anlar sosyal medyada da çok konuşuldu.

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Giriş Tarihi 14 Ağustos 2024, 02:22 Güncelleme 14 Ağustos 2024, 02:22
Fenerbahçe Lille maçı sonrası tribünlerde büyük üzüntü! O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu 1

Fenerbahçe büyük umutlarla başladığı yeni sezonda Avrupa'da da iyi işler yapmak ve Şampiyonlar Ligi'ne kalmak istiyordu. Kanarya, Jose Mourinho'yu kadrosuna kattıktan sonra Allan Saint-Maximin ve Youssef En-Nesyri gibi iki önemli hücum silahının yanı sıra yerli olarak da Oğuz Aydın, Cenk Tosun, Levent Mercan ve Çağlar Söyüncü ile el sıkışmıştı.

Fenerbahçe Lille maçı sonrası tribünlerde büyük üzüntü! O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu 2

Jose Mourinho yönetimindeki Kanarya, Lugano'yu 4-3 ve 2-1'lik galibiyetlerle eledi ve Lille ile eşleşti.

Fenerbahçe Lille maçı sonrası tribünlerde büyük üzüntü! O kareler sosyal medyanın gündemine oturdu 3

Şampiyonlar Ligi 3. Ön Eleme Turu'ndaki ilk maçı Lille 2-1 kazandı. Sıra İstanbul'a geldi. Kadıköy'de etkili ataklar yapan ve pozisyonlar bulan Kanarya, golü 90+1'de buldu.

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