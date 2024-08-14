Spor yazarları Fenerbahçe- Lille maçını değerlendirdi| 2 oyuncuya eleştiri: Yardımcı olmadılar! Maçın kahramanı maçın ipini çekti

Fenerbahçe , Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Lille ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı ve organizasyona veda etti.

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DEV GELİRDEN DE OLDU

Kanarya, ilk maçı kaybettiği 34 çift ayaklı eleme turunda sadece 1 kez (1998-99-Göteborg) turu geçmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Kanarya dev bir gelirden de oldu. Bu sezon yeni format ile birlikte katılım ücretinin de artırıldığı Devler Ligi'nde Fener, 17.8 milyon Euro'luk (656 milyon TL) katılım bedelini alamadı. Spor yazarları kritik mücadeleyi yorumladı. İşte o yorumlar...