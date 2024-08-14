Spor yazarları Fenerbahçe- Lille maçını değerlendirdi| 2 oyuncuya eleştiri: Yardımcı olmadılar! Maçın kahramanı maçın ipini çekti

Sarı-lacivertliler, Avrupa Ligi'nde bir kez daha ilk maçı kaybettiği turu geçemedi. Kadıköy'de taraftarının desteği ile başlayan Kanarya 90+1'de Diakite kendi ağlarını bulunca maçı uzattı. 109'da Mandi atıldı. 10 kişi kalan Lille, 118. dakikada Oosterwolde'nin eline çarpan topta kazandığı penaltıda David ile ağları bularak turu geçti. Spor yazarları kritik maçı değerlendirdi.
Fenerbahçe, Şampiyonlar Ligi 3. eleme turu rövanşında konuk ettiği Lille ile uzatma dakikalarında yediği golle 1-1 berabere kaldı ve organizasyona veda etti.
DEV GELİRDEN DE OLDU
Kanarya, ilk maçı kaybettiği 34 çift ayaklı eleme turunda sadece 1 kez (1998-99-Göteborg) turu geçmeyi başarmıştı. Şampiyonlar Ligi biletini kaçıran Kanarya dev bir gelirden de oldu. Bu sezon yeni format ile birlikte katılım ücretinin de artırıldığı Devler Ligi'nde Fener, 17.8 milyon Euro'luk (656 milyon TL) katılım bedelini alamadı. Spor yazarları kritik mücadeleyi yorumladı. İşte o yorumlar...
İlker Yağcıoğlu- Şanssız bir gece yaşadık
Kadıköy'de 2-1'in rövanşında maçı uzatmalara taşıyacak golü ancak uzatmalarda bulduk. O dakikaya kadar golün olmamasının başlıca sebebi Lille kalecisi Chevalier'in müthiş performansıydı. Lille son derece iyi bir takım.Sürekli ayağa pas yaparak oyunun hakimiyetini maç boyu ellerinde tuttular.