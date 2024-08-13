İspanyol devlerinden Real Madrid'in genç yeteneği Arda Güler, EURO 2024'teki etkileyici performansıyla futbol dünyasında dikkatleri üzerine çekmeyi başardı. Turnuvadaki başarılı oyunuyla büyük beğeni toplayan Arda, yeni sezonda da oyunuyla futbol dünyasında ses getirecek gibi görünüyor. Bunun farkına varan FourFourTwo dergisi yılın en heyecan verici genç yeteneklerini açıkladığı listede Arda Güler'e çok özel bir yer verdi. Arda'nın bu listeye girmesi, yeteneğinin uluslararası arenada ne kadar takdir edildiğinin bir göstergesi olarak yorumlanıyor. İşte dergiye göre dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği...
Son dönemin en parlak futbol yıldızlarından biri olan Arda Güler, EURO 2024'teki etkileyici performansıyla büyük bir çıkış yakaladı. Milli takımımızın genç yeteneği, turnuvadaki başarısıyla Real Madrid taraftarlarının da önümüzdeki sezon için büyük bir beklenti içerisine girmesine sebep oldu. FourFourTwo dergisi, futbol dünyasının en heyecan verici genç yeteneklerini duyurdu ve Arda Güler bu prestijli listede kendine zirvede bir yer buldu. Arda'nın uluslararası arenadaki bu başarısı, gelecekteki performansı hakkında da heyecanı arttı. İşte dünyanın en heyecan verici 50 genç yeteneği...
50. Jobe Bellingham
Kulübü: Sunderland
49. Francesco Camarda
Kulübü: Milan