Fatih Terim hata istemiyor! İşte Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11’leri...

Avurpa Ligi'nde bu haftayı da lider kapatan Galatasaray, Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oluyor. Geçen hafta evinde Gaziantep'i deviren Cimbom, güçlü rakibini de mağlup ederek milli araya rahat girmek istiyor. Galatasaray, geçen sezon Karagümrük ile oynadığı iki maçtan da hüsranla ayrılmıştı.