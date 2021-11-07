Fatih Terim hata istemiyor! İşte Karagümrük - Galatasaray maçının muhtemel 11'leri...
UEFA Avrupa Ligi'nde yoluna namağlup lider devam eden Galatasaray'da gözler Karagümrük maçına çevrildi. Süper Lig'de 11 hafta sonunda 20 puanı bulunan sarı-kırmızılı ekip, kazanarak Trabzonspor ile olan puan farkının açılmasına izin vermek istemiyor. Taktik antrenmanlarda Fatih Terim, hata istemediği konusunda oyuncularını üstüne basa basa uyardı. Milli araya kayıpsız girmek isteyen sarı-kırmızılılarda Boey ve Arda Turan'ın sakatlıkları sürüyor. İşte Karagümrük - Galatasaray maçı muhtemel 11'leri...
Avurpa Ligi'nde bu haftayı da lider kapatan Galatasaray, Süper Lig'de Karagümrük'e konuk oluyor. Geçen hafta evinde Gaziantep'i deviren Cimbom, güçlü rakibini de mağlup ederek milli araya rahat girmek istiyor. Galatasaray, geçen sezon Karagümrük ile oynadığı iki maçtan da hüsranla ayrılmıştı.
Karagümrük ile Galatasaray, ligde bugüne kadar 14 maçta karşılaştı. Sarı-kırmızılılar 9 defa sahadan galip ayrılırken, kırmızı- siyahlılar ise 2 kez rakibini mağlup etti. 3 karşılaşma ise berabere sona erdi. Galatasaray 27, Karagümrük 12 gol kaydetti.
DÜDÜK KARAOĞLAN'DA
Zorlu maçı Atilla Karaoğlan yönetecek. Karaoğlan'ın yardımcılıklarını Kerem Ersoy ve Deniz Caner Özaral yapacak. 35 yaşındaki hakem, Süper Lig'de 36 maçta görev aldı. Bu mücadelelerin 16'sını ev sahibi, 12'sini ise deplasman takımları kazandı. 8 maç ise berabere sona erdi. Galatasaray, Karaoğlan yönetiminde 3 galibiyet, 1 yenilgi yaşadı. Karagümrük ise 5 kez kazandı, 1 kere mağlup oldu.
İŞTE KARAGÜMRÜK - GALATASARAY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ