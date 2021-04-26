Fenerbahçe - Kasımpaşa maçı sonrası Fırat Aydınus hakkında şok sözler: Yüreği yetmedi

Sosa'nın aslında bu takım için ne kadar önemli olduğunu bir kez daha fark ettik. Hep başka oyuncular için olmazsa olmaz ifadeleri kullanıldı şimdiye kadar... Oysa gerçek olmazsa olmaz Sosa olmalıydı. Emre Belözoğlu'nun sadece bunu bile anlaması, kısa zamanda takımı iyi tanıdığını anlatıyor.