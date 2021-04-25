İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...
Son dakika spor haberleri... İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.
25.04.2021 21:39
- Son Güncelleme: 25.04.2021 21:40
İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu.
Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.