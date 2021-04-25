İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.