RAMAZAN İMSAKİYE
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İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

Son dakika spor haberleri... İngiltere Lig Kupası 2020-2021 sezonu finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu. Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.

25.04.2021 21:39 - Son Güncelleme: 25.04.2021 21:40
İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

İngiltere Lig Kupası finalinde Tottenham'ı 1-0 yenen Manchester City, kupanın sahibi oldu.

Londra'daki Wembley Stadı'nda oynanan ve yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirlerinin gevşetilmesi kapsamında 8 bin seyircinin tribünden takip ettiği final mücadelesinde, lig lideri Manchester City ile Portekizli teknik direktör Jose Mourinho'nun görevine son vererek yerine eski oyuncularından Ryan Mason'u getiren Tottenham karşılaştı.

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İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

AYMERİC LAPORTE KUPAYI GETİRDİ

İlk yarısı golsüz sona eren müsabakanın ikinci devresinde daha atak bir oyun sergileyen Manchester City, 82. dakikada Aymeric Laporte'nin golüyle mücadeleden 1-0 galip ayrıldı.

İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

Manchester City, 9 kez finalde mücadele ettiği organizasyonda 8. kez kupaya ulaştı.

İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

Manchester ekibi, turnuvada üst üste 4 kez kupa sevinci yaşayan ilk takım da oldu.

İngiltere Lig Kupası'nı üst üste 4. kez Manchester City kazandı! Maçtan kareler...

İşte maçtan kareler...