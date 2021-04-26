Emre Belözoğlu'ndan Harun'a büyük tepki! O pozisyon sonrası çılgına döndü
Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen 31 yaşındaki Harun Tekin yaptığı 2 hata sonrası sarı-lacivertliler 2 gol yedi. Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrası Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu saha kenarında adeta çılgına döndü.
26.04.2021 10:09
- Son Güncelleme: 26.04.2021 10:10
Fenerbahçe sahasında ağırladığı Kasımpaşa'yı Enner Valencia (2) ve Attila Szalai'nin golleriyle 3-2 mağlup ederek zirve takibine devam etti.
Altay Bayındır'ın el bileğinden yaşadığı sakatlık sonrası eldivenleri devralan Harun Tekin'in yaptığı hatalar Kanarya'ya pahalıya patlıyordu.
31 yaşındaki file bekçisi, mücadelenin ilk yarısında pasla çıkmak isterken topu rakibine hediye etti. Paşa'nın 10 numarası Hajradinovic önünde kalan topu ağlara gönderirken zorlanmadı.
Harun Tekin, mücadelenin 77. dakikasında bu kez penaltıya sebebiyet verdi. Kasımpaşa'nın Fenerbahçe savunma arkasına gönderdiği topa Haris Hajradinovic güzel hareketlendi.
Boşnak futbolcu, karşı karşıya pozisyonda Harun Tekin'den sıyrılmak üzereyken yerde kaldı ve maçın hakemi Fırat Aydınus beyaz noktayı gösterdi. Penaltıda topun başına geçen Hadergjonaj, Harun Tekin'in soluna yaptığı vuruşla fileleri havalandırdı.