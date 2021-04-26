Emre Belözoğlu'ndan Harun'a büyük tepki! O pozisyon sonrası çılgına döndü

Haftanın kapanış maçında Kadıköy'de Kasımpaşa'yı 3-2 yenen Fenerbahçe, üst üste üçüncü maçını kazandı ve zirve takibine devam etti. Altay Bayındır'ın sakatlığı sonrası kaleye geçen 31 yaşındaki Harun Tekin yaptığı 2 hata sonrası sarı-lacivertliler 2 gol yedi. Mücadelenin son anlarında yaşanan bir pozisyon sonrası Fenerbahçe Teknik Sorumlusu Emre Belözoğlu saha kenarında adeta çılgına döndü.

26.04.2021 10:09 - Son Güncelleme: 26.04.2021 10:10 BU GALERİYİ PAYLAŞ





