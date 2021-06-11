Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Transfer sezonunun ilk bombasını patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, bu transfer için devrede olan Galatasaray ve Beşiktaş'a da çalım atacak. Ezeli rakiplerinin ilgilendiği yıldız ismin menajeriyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, son pürüzlerin giderilmesi sonrası transfere resmiyet kazandıracak. İşte detaylar...

11.06.2021 09:23 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:23 BU GALERİYİ PAYLAŞ





