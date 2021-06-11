Vav TV İzle

Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Transfer sezonunun ilk bombasını patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, bu transfer için devrede olan Galatasaray ve Beşiktaş'a da çalım atacak. Ezeli rakiplerinin ilgilendiği yıldız ismin menajeriyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, son pürüzlerin giderilmesi sonrası transfere resmiyet kazandıracak. İşte detaylar...

11.06.2021 09:23 - Son Güncelleme: 11.06.2021 09:23
Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Fenerbahçe yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi: Aurelio Buta...

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Sabah'ın haberine göre 24 yaşındaki Buta geçen sezon Belçika liginde 17 maçta forma giydi ve 3 asist yaptı. Çok süratli ve iyi dribling yapabilen bir futbolcu olan Buta defansta da kesicilik görevinde başarısıyla dikkat çekiyor.

Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Beşiktaş'ta çok iyi bir sezon geçiren Rosier ile benzerlikleri olan oyuncu, Antwerp formasıyla toplam 107 maçta 16 asist yapıp, 3 de gol attı

Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Belçika'da Royal Antwerp'te forma giyen 24 yaşındaki Portekizli oyuncuyla Galatasaray ile Rosier'in gitme ihtimaline karşı Beşiktaş da ilgileniyor.

Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Ancak elini çabuk tutan Fenerbahçe, yıldız futbolcunun menajeriyle anlaşmaya vardı.

Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı

Antwerp ile 1 yıl daha sözleşmesi bulunan Buta'nın transferinin teknik direktörün belli olmasından sonra resmen açıklanması bekleniyor.