Fenerbahçe ilk bombayı patlatıyor! Galatasaray ve Beşiktaş'a transfer çalımı
Son dakika Fenerbahçe haberleri | Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, transfer çalışmalarını da büyük bir titizlikle sürdürüyor. Transfer sezonunun ilk bombasını patlatmaya hazırlanan sarı-lacivertli ekip, bu transfer için devrede olan Galatasaray ve Beşiktaş'a da çalım atacak. Ezeli rakiplerinin ilgilendiği yıldız ismin menajeriyle anlaşmaya varan Fenerbahçe, son pürüzlerin giderilmesi sonrası transfere resmiyet kazandıracak. İşte detaylar...
Fenerbahçe yönetimi bir yandan teknik direktör ararken bir yandan da transfer için çalışıyor. 36 yaşına gelen ve sık sık sakatlanan Gökhan Gönül'ün +1 yıllık opsiyonunu kullanmayı düşünmeyen sarı-lacivertliler, sağ bekte sadece Nazım Sangare'nin kalması nedeniyle harekete geçti ve hedefini belirledi: Aurelio Buta...