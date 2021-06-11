Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı
Ali Koç bunu sürekli yapıyor... Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı. Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor! Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi bir çok belirsizliğe de çözüm olmadı.
11.06.2021 06:59
- Son Güncelleme: 11.06.2021 06:59