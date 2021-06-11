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Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı

Ali Koç bunu sürekli yapıyor... Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı. Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor! Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi bir çok belirsizliğe de çözüm olmadı.

11.06.2021 06:59 - Son Güncelleme: 11.06.2021 06:59
Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı

Fenerbahçe 7 seneye çıkan şampiyonluk hasretine son vermek isterken, Başkan Ali Koç ve yönetimi aynı hataları tekrar etmekten vazgeçmiyor!

GALERİ DEVAM EDİYOR
Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı

Emre Belözoğlu ile devam etmeme kararı alan Başkan Ali Koç, yeni hocaya imza attıramadığı gibi bir çok belirsizliğe de çözüm olmadı.

Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı

ZAMAN FENER'İN ALEYHİNE

Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı

F.Bahçe'nin hoca adaylarından Benitez'i Everton, Fonseca'yı ise Tottenham kapmak üzere.

Ali Koç bunu sürekli yapıyor! Rafael Benitez, Paulo Fonseca ve Marco Silva derken Fenerbahçe yine hocasız kaldı

Hoca işinde büyük oynansa da daralan zaman yeni hocanın da planlama yapmasına engel olacak.