Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti
Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Futbolcular, Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve "Özgür Filistin!" – "Free Palestine!" yazılı t-shirt ile sahaya çıktı. İşte o görüntüler...
11.05.2021 22:09
- Son Güncelleme: 11.05.2021 22:16
Demir Grup Sivasspor sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuz İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle ısınmak için sahaya; üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıkarak yapılan saldırıları kınadı" ifadeleri paylaşıldı.