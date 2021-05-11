Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Demir Grup Sivasspor sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuz İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle ısınmak için sahaya; üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıkarak yapılan saldırıları kınadı" ifadeleri paylaşıldı.

