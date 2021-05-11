RAMAZAN İMSAKİYE
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Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Fenerbahçe ile Demir Grup Sivassporlu futbolcular, İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti. Futbolcular, Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve "Özgür Filistin!" – "Free Palestine!" yazılı t-shirt ile sahaya çıktı. İşte o görüntüler...

11.05.2021 22:09 - Son Güncelleme: 11.05.2021 22:16
Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Futbolcular; ısınmaya üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıktı.

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Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Medipol Başakşehir Futbol Kulübü'nün de; Mescid-i Aksa'nın fotoğrafının bulunduğu "Sonsuza dek Kudüs'leyiz" yazılı pankartın tribünlere asması dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Fenerbahçe'nin sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından; "Isınmadayız" ifadeleri paylaşıldı. Söz konusu paylaşımda, dört futbolcunun "Özgür Filistin!" ve "Free Palestine!" yazılı t-shirtle sahada ısındıklarını gösteren fotoğrafların yer alması dikkat çekti.

Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Demir Grup Sivasspor sosyal paylaşım sitesi Twitter'daki resmi hesabından, "Demir Grup Sivasspor'umuz İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırıları nedeniyle ısınmak için sahaya; üzerinde Filistin ile Türk bayrağı bulunan ve 'Özgür Filistin! - Free Palestine!' yazılı t-shirt ile sahaya çıkarak yapılan saldırıları kınadı" ifadeleri paylaşıldı.

Fenerbahçe ile Sivassporlu futbolcular İsrail'in Mescid-i Aksa'ya ve Filistinlilere yönelik saldırılarını protesto etti

Söz konusu paylaşımda; futbolcuların "Özgür Filistin!" ve "Free Palestine!" yazılı t-shirtle sahada ısındıklarını gösteren fotoğraflar yer aldı.