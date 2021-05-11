Feghouli Galatasaray'da bardağı taşırdı! Fatih Terim kararını verdi

Süper Lig'de bitime sayılı günler kala şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda kadroda revizyona giderek bütçeyi düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, takımdaki en yüksek maaşı alanlardan olan Feghouli ile de yollarını ayırmayı planlıyor. Cezayirli yıldızın bu sezonki performansı bardağı taşıran son damla olurken, Fatih Terim'in yıldız ismin biletini kestiği öğrenildi.

11.05.2021 14:59 - Son Güncelleme: 11.05.2021 14:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





