Feghouli Galatasaray'da bardağı taşırdı! Fatih Terim kararını verdi
Süper Lig'de bitime sayılı günler kala şampiyonluk yarışı devam ederken, Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sezon sonunda kadroda revizyona giderek bütçeyi düşürmek isteyen sarı-kırmızılı ekip, takımdaki en yüksek maaşı alanlardan olan Feghouli ile de yollarını ayırmayı planlıyor. Cezayirli yıldızın bu sezonki performansı bardağı taşıran son damla olurken, Fatih Terim'in yıldız ismin biletini kestiği öğrenildi.
11.05.2021 14:59
- Son Güncelleme: 11.05.2021 14:59
G.Saray'da forma giydiği dönemde en az süre aldığı sezonu geçiren Sofiane Feghouli'ye son dört maçta olduğu gibi bugün de forma verilmeyeceği belirtildi.
Peki sarı kırmızılı ekibin en yetenekli ve pahalı yıldızı neden son maçlarda 1 dakika bile süre alamadı? İşte 31 yaşındaki yıldızın kredisini tüketip gözden düşmesinin nedenleri:
1) Oynadığı son maçlarda performansı yetersiz görüldü.
2) Adeta forma savaşı yaşanan antrenmanlarda kazanma arzusu ve isteği düşük.
3) Son dönemde Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim'in uyarı ve isteklerini yeteri kadar dikkate almıyor. Hal böyle olunca Terim'in de Feghouli'yi kadroda düşünmediği belirtildi.