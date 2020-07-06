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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında. Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor. Öte yandan Gençlerbirliği ise düşme potasının hemen üzerinde. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alper Ulusoy. Ligde 92.kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı öncesi teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın 11'i netleşmeye başladı. İşte muhtemel 11'ler...

06.07.2020 14:57 - Son Güncelleme: 06.07.2020 15:01
Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği, yarın yapacakları maçla ligde 92. kez karşı karşıya gelecek. İki takım arasında geride kalan 91 maçta sarı-lacivertliler 46, kırmızı-siyahlılar 15 kez kazandı, 30 müsabakada ise eşitlik bozulmadı.

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Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

Rekabetteki son 7 lig maçından 6'sını kazanıp, birinde berabere kalan Fenerbahçe'nin attığı toplam 162 gole, Gençlerbirliği 96 golle karşılık verdi. İki takım arasında bu sezon İstanbul'da yapılan karşılaşmayı Fenerbahçe 5-2'lik skorla kazandı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

ANKARA'DAKİ MAÇLAR
Taraflar arasında Ankara'da yapılan lig müsabakalarında Fenerbahçe 15, Gençlerbirliği 12 galibiyet aldı, 18 karşılaşma da berabere bitti. Ankara'da Gençlerbirliği'nin 54 golüne, Fenerbahçe 53 golle yanıt verdi.

Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri

EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.

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