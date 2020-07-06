Fenerbahçe ile Gençlerbirliği 92.randevuda! İşte Gençlerbirliği-Fenerbahçe maçı muhtemel 11'leri
Süper Lig'in 31.haftasında Fenerbahçe, Gençlerbirliği deplasmanında. Ligde oynadığı son 2 maçta sırasıyla BtcTurk Yeni Malatyaspor ve Göztepe'yi mağlup eden sarı-lacivertliler, haftaya 49 puanla 6. sırada giriyor. Öte yandan Gençlerbirliği ise düşme potasının hemen üzerinde. Eryaman Stadyumu'nda oynanacak maçın hakemi Alper Ulusoy. Ligde 92.kez karşı karşıya gelecek olan Fenerbahçe-Gençlerbirliği maçı öncesi teknik sorumlu Tahir Karapınar'ın 11'i netleşmeye başladı. İşte muhtemel 11'ler...
FENERBAHÇE SON 36 MAÇTA SADECE 3 KEZ YENİLDİ
Fenerbahçe, Gençlerbirliği'ne karşı son yıllarda lig maçlarında genelde başarılı sonuçlar aldı. Başkent temsilcisi önünde 2000-2001 sezonunun ilk yarısında Ankara'da 3-1'lik skorla yenilen Fenerbahçe, daha sonraki 36 lig maçından sadece 3'ünü yitirdi. Sarı-lacivertliler, söz konusu dönemdeki karşılaşmaların 26'sını kazandı, 7'sinde berabere kaldı.
EN FARKLI GALİBİYETLER
Fenerbahçe, Gençlerbirliği karşısında ligde en farklı galibiyetlerini 1993-1994 sezonunda 5-0, 2011-2012'de de 6-1'lik skorlarla aldı. Kırmızı-siyahlı ekip ise Fenerbahçe karşısında en farklı galibiyetlerini, 1990-1991 ve 1997-1998 sezonlarında 3-0, 1996-1997'de de 4-1'lik sonuçlarla elde etti.