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Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

Süper Lig'in 30.haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine sahne oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 3-1'lik skorla bordo-mavililer oldu. Koronavirüs salgını sonrası oynadığı maçlarda pek çok sakatlık yaşaya Galatasaray eksikleriyle maça çıktı. Bu sakatlar arasında sezon başından bu yan sık sık sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao da var. Dün oynanan maçı tribünden takip eden Kolombiyalı maç esnasında öyle bir hareket yaptı ki taraftar küplere bindi.

06.07.2020 12:09 - Son Güncelleme: 06.07.2020 12:09 BU GALERİYİ PAYLAŞ





