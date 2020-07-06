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Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

Süper Lig'in 30.haftası Galatasaray-Trabzonspor derbisine sahne oldu. Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan maçta gülen taraf 3-1'lik skorla bordo-mavililer oldu. Koronavirüs salgını sonrası oynadığı maçlarda pek çok sakatlık yaşaya Galatasaray eksikleriyle maça çıktı. Bu sakatlar arasında sezon başından bu yan sık sık sakatlıklarıyla gündeme gelen Radamel Falcao da var. Dün oynanan maçı tribünden takip eden Kolombiyalı maç esnasında öyle bir hareket yaptı ki taraftar küplere bindi.

06.07.2020 12:09 - Son Güncelleme: 06.07.2020 12:09
Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

Süper Lig'in 30. haftasında zorlu rakibi Trabzonspor'u sahasında ağırlayan Galatasaray mücadeleden 3-1 mağlubiyetle ayrılarak zirve yarışında önemli bir yara alırken, şampiyonluk rekabetinde havlu atmış oldu.

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Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

G.SARAY'DA DÜŞÜŞ SÜRÜYOR
Karadeniz ekibi ligde son haftalara girilirken, şampiyonluk yolunda kritik öneme sahip bu mücadeleden kayıpsız ayrılırken, üst üste kayıplar yaşayan Galatasaray bu mücadelede de puan kaybı yaşadı.

Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

Sakatlıklarla da boğuşan Galatasaray'da haftanın gündemi ise Radamel Falcao'ydu... Sarı-kırmızılılarda sakatlığı bulunan isimler kervanına katılan Kolombiyalı golcünün karşılaşmada oynayıp oynayamacağı merak konusuydu.

Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

BÜYÜK SORU İŞARETİ VARDI
Takımın Kolombiyalı golcüsü Radamel Falcao'nun yetişip yetişmeyeceği en büyük soru işaretiydi.

Galatasaray-Trabzonspor maçında taraftarı çileden çıkaran an! Falcao bakın ne yaptı

TÜM ŞARTLAR ZORLANDI
Yener İnce yönetimindeki sağlık ekibi, tecrübeli yıldızı sezon finali niteliğindeki maça hazır hale getirebilmek adına tüm şartları zorladı.

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