Galatasaray'ın bu transferi hayal kırıklığı yarattı! İşte Süper Lig'de beklentilerin altında kalan transferler

Milos Krasic

Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe transferlerinden biri de Krasic'ti. Juventus'tan tam 7 milyon euroya transfer edilen Krasic için beklenti çok yüksekti ama Fenerbahçe'de ligde sadece 6 kez ilk 11 çıkabildi ve 1 asist yapabildi. Ligde gol dahi atamayan Krasic sadece bir sezon sonra 800 bin euroya Bastia'ya kiralandı. Orada da kendisini gösteremedi ve 2015 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Bu kadar yüksek beklenti ile gelip bu kadar çabuk tükenen, adeta hiç ısrar edilmeden, denenmeden silinen başka bir yıldız olmadı.