Galatasaray'ın bu transferi hayal kırıklığı yarattı! İşte Süper Lig'de beklentilerin altında kalan transferler
Büyük umutlarla, büyük paralar ödenerek geldiler. Havaalanlarında yüzlerce taraftarla karşılanıp, boyunlarına atkılar takılıp; giderken yolcu dahi edilmediler. Onlar fiyasko transferler. Onlar gol makinası olarak gelip, Tınaz Tırpan'ın deyimiyle çamaşır makinesi çıkanlar. Onlardan biri de sahte CV ile transfer olan futbolcu. Sıkı durun, okuyacaklarınıza inanmayacaksınız.
Mehmet Topuz
Kayserispor, Beşiktaş ile Fenerbahçe arasında adeta güç savaşına dönen transfer hikayesinde, Mehmet Topuz'u 9 milyon euroya sarı lacivertli kulübe sattı. Aziz Yıldırım'ın özel uçağı ile Kayseri'ye bizzat gidip bitirdiği bu transfer, medyada unutulmazlar arasına girse de sahada konuşulamadı. İlk sezonunda Daum'un "Bu adam futbolu bilmiyor" dediği yönünde haberler de çıkmıştı. Mehmet zaman zaman performansıyla faydalı bir rotasyon oyuncusu olduysa da 9 milyon euronun çok uzağında kaldı.
Milos Krasic
Aykut Kocaman dönemi Fenerbahçe transferlerinden biri de Krasic'ti. Juventus'tan tam 7 milyon euroya transfer edilen Krasic için beklenti çok yüksekti ama Fenerbahçe'de ligde sadece 6 kez ilk 11 çıkabildi ve 1 asist yapabildi. Ligde gol dahi atamayan Krasic sadece bir sezon sonra 800 bin euroya Bastia'ya kiralandı. Orada da kendisini gösteremedi ve 2015 yılında bedelsiz olarak Fenerbahçe'den ayrıldı. Bu kadar yüksek beklenti ile gelip bu kadar çabuk tükenen, adeta hiç ısrar edilmeden, denenmeden silinen başka bir yıldız olmadı.
Mbaye Diagne
Galatasaray, Kasımpaşa'nın golcü oyuncusunu 10 milyon euro peşin ve şampiyonluk halinde 3 milyon euro daha ödemek şartıyla transfer etmişti. Şampiyonluk gelince Senegalli golcü için Galatasaray'dan Kasımpaşa'ya ödenen bonservis tam 13 milyon euroyu buldu. Buna karşın Diagne, Galatasaray'ın beklentilerini karşılayamadı. 6 ay önce 13 milyon euro olan Diagne, 6 ay sonra 3.350 milyon euroya kiralandı.
Emmanuel Emenike
Fenerbahçe, Karabükspor'da yıldızlaşan Emmanuel Emenike'yi Spartak Moskova'dan 13 milyon euroya transfer etmişti. O yaz Ersun Yanal iki isimden birini seçmek durumundaydı. Ya Benfica'dan Cardozo'yu yada Emenike'yi alacaktı. Emenike ilk sezonunda şampiyonlukta rol oynasa da sonra performansı düştü ve beklentilerin uzağında kaldı.