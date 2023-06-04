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Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız

Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Gelecek yıl UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak sarı-lacivertliler, bu sahnede adından söz ettirmek istiyor. Kanarya bu doğrultuda hücum hattını tamamen yenileme kararı aldı. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...

04.06.2023 13:54 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:54
Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız

Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.

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Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız

Kanarya, bu sezonun yaralarını sararak gelecek yıl da şampiyonluk yarışında olmak istiyor.

Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız

Bu kapsamda transfer çalışmaları da şimdiden başladı bile...

Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız

Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle birlikte Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.

Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız

Teknik direktör Jorge Jesus'un devam edip etmeyeceği de belirsizliğini koruyor.

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