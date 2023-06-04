Fenerbahçe hücum hattını yeniliyor! İşte o 3 yıldız
Süper Lig'de bu sezon şampiyonluğu ezeli rakibi Galatasaray'a kaptıran Fenerbahçe, transferde gaza bastı. Gelecek yıl UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak sarı-lacivertliler, bu sahnede adından söz ettirmek istiyor. Kanarya bu doğrultuda hücum hattını tamamen yenileme kararı aldı. İşte A Spor'un aktardığı haberin detayları...
04.06.2023 13:54 - Son Güncelleme: 04.06.2023 13:54
Spor Toto Süper Lig'de son olarak evinde Fraport TAV Antalyaspor'u 2-0'la geçen Fenerbahçe, şampiyonluğu Galatasaray'a kaptırdı.
Gelecek sezon UEFA Konferans Ligi'nde yer alacak Fenerbahçe, yapacağı takviyelerle birlikte Avrupa'da adından söz ettirmek istiyor.