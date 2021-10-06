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Beşiktaş'ta milli harekat! 2 isim radarda

Son dakika Beşiktaş haberleri | Süper Lig'de evinde Sivasspor'u 2-1'lik skorla devirerek kötü gidişe dur diyen Beşiktaş'ta ara transfer dönemi çalışmaları erken başladı. Sezon başında tüm girişimlere rağmen kadroya katılamayan Kaan Ayhan için ocak ayında bir kez daha teklif verilmesi kararlaştırılırken, sezon sonu için ise Cenk Tosun'la masaya oturulacak. İşte detaylar...

06.10.2021 10:05 - Son Güncelleme: 06.10.2021 10:05
Beşiktaş’ta milli harekat! 2 isim radarda

Beşiktaş, Kaan Ayhan için yaz transfer döneminde ısrarlı girişimlerde bulunmuş ancak kulübü Sassuolo olumsuz cevap vermişti. Başarılı stoperden vazgeçmeyen siyah-beyazlılar, İtalyan takımının oyuncu hakkındaki kararını değiştirmesini bekliyor.

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Beşiktaş’ta milli harekat! 2 isim radarda

Sassuolo'yu ikna etmeye çalışan Beşiktaş, bu transferi ocak ayında bitirmeyi hedefliyor. Serie A'da fazla forma şansı bulamayan 26 yaşındaki oyuncu da haber göndererek siyah-beyazlı kulübe gelmeye hazır olduğunu söyledi.

Beşiktaş’ta milli harekat! 2 isim radarda

SASSUOLO'DA NE YAPTI?
Geçen sezon Sassuolo formasıyla 23 karşılaşmada forma giyen Kaan Ayhan, skora da 1 asistlik katkıda bulundu. 26 yaşındaki milli stoper, bu sezon ise 3 mücadelede ter dökerken toplam 98 dakika sahada kaldı.

Beşiktaş’ta milli harekat! 2 isim radarda

TOSUN PAŞA BEDELSİZ GELECEK
Kartal'a geçtiğimiz sezonun ikinci devresinde kiralık olarak dönen ancak Erzurum deplasmanında yaşadığı ağır sakatlık nedeniyle sadece 4 maçta forma giyen Cenk Tosun ise ocak ayına kadar sahalara dönemeyecek.

Beşiktaş’ta milli harekat! 2 isim radarda

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu biten tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek. 30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.

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