Beşiktaş’ta milli harekat! 2 isim radarda

Sabah'ın haberine göre; Beşiktaş'ın Everton ile sözleşmesi sezon sonu biten tecrübeli golcü ile ilgili düşüncesi hazirana kadar beklemek. 30 yaşındaki milli futbolcunun, tam hazır hale gelmesinin şubat ayını bulabileceği belirtilirken ayrıca yüksek maliyetli kontratı nedeniyle sezon sonu daha iyi koşullarda transfer edilebileceği düşünülüyor.