Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı

İkinci devre düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Benzia'nın performansını yeterli bulmayan Ersun Yanal'ın gurbetçi futbolcu Yunus Mallı'nın adını yönetime sunduğu öğrenildi.

5 Ocak 2019 Cumartesi, 14:49:16 Güncelleme: 14:50:02
Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı

Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den bomba hamle...

Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı

Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'da da forma giyen Wolfsburglu Yunus Mallı'yı transfer etmek için harekete geçti.

Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı

İtalyanların ünlü futbol sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Wolfsburg'a teklif yaptı.

Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı

Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. İki kulüp yetkilileri arasında pazarlığın devam ettiği bildirildi.

Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı

TEKNİĞİ VE OYUN ZEKASI ÜST DÜZEY
Almanya'da doğan Yunus Mallı, Borussia Mönchengladbach alt yapısında yetişti.

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