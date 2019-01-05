Fenerbahçe'de 10 numara adayı Yunus Mallı
İkinci devre düşme hattından uzaklaşmak isteyen Fenerbahçe transfer çalışmalarını sürdürüyor. Benzia'nın performansını yeterli bulmayan Ersun Yanal'ın gurbetçi futbolcu Yunus Mallı'nın adını yönetime sunduğu öğrenildi.
5 Ocak 2019 Cumartesi, 14:49:16
Güncelleme: 14:50:02
Ara transfer dönemi için çalışmalarını sürdüren Fenerbahçe'den bomba hamle...
Sarı-lacivertliler, A Milli Takım'da da forma giyen Wolfsburglu Yunus Mallı'yı transfer etmek için harekete geçti.
İtalyanların ünlü futbol sitesi Calciomercato'da yer alan habere göre, yönetim, 26 yaşındaki oyuncuyu kiralamak için Wolfsburg'a teklif yaptı.
Anlaşmada satın alma opsiyonu da yer alacak. İki kulüp yetkilileri arasında pazarlığın devam ettiği bildirildi.
TEKNİĞİ VE OYUN ZEKASI ÜST DÜZEY
Almanya'da doğan Yunus Mallı, Borussia Mönchengladbach alt yapısında yetişti.