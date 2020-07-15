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Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Son 8 haftada galibiyet yüzü görmeyen, sakatlıkları can sıkan, şampiyonluk yarışında havlu atan ve 3.lüğü de zora sokan Galatasaray'da rota gelecek sezon. Teknik direktör Fatih Terim kolları sıvadı, raporunu hazırladı. Terim'in raporu doğrultusunda da yönetim dev transfer harekatına başladı. Bu doğrultuda sarı kırmızılı takım Eylül ayında başlayacak yeni sezon öncesi beş önemli ismi radarına aldı. İşte Galatasaray'daki sıcak transfer gelişmeleri...

15.07.2020 17:44 - Son Güncelleme: 15.07.2020 17:44
Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

Ligde son 8 haftayı galibiyetsiz tamamlayan ve zirve yarışına havlu atan Galatasaray'da gözler tamamen yeni sezona çevrildi.

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Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

Galatasaray Teknik Direktörü Fatih Terim, geniş çaplı bir kadro operasyonu için kolları sıvadı.

Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

MAHMOUD TREZEGUET

Diagne geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilirken, Terim'in alınmasını çok istediği diğer isim Trezeguet'ydi. Ancak FFP bütçesi yeterli olmayınca iş yaza kaldı ve araya giren Aston Villa, 10 milyon euroya bonservisini aldı.

Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

İngiliz kulübünün bir alt lige düşmeye çok yaklaşmasıyla, Trezeguet tekrar gündeme geldi. Onyekuru sürpriz şekilde Monaco'ya dönüp, tekrar kiralanma şansı neredeyse hiç kalmayınca, Mısırlı yıldızla temaslar tekrar başladı.

Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

2 YILLIĞINA KİRALIK
Sarı-kırmızılılar, 25 yaşındaki kanat oyuncusunu 2 yıllığına kiralamak istiyor. Menaceri D'Avila, Trezeguet'nin Galatasaray'a gelebileceğini yönetime bildirdi. Aston Villa cephesiyle görüşmeler sürüyor.

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