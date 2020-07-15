Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri
Süper Lig'e verilen koronavirüs arasının sona ermesinin ardından Galatasaray'ın yüzü bir türlü gülmüyor. Son 8 haftada galibiyet yüzü görmeyen, sakatlıkları can sıkan, şampiyonluk yarışında havlu atan ve 3.lüğü de zora sokan Galatasaray'da rota gelecek sezon. Teknik direktör Fatih Terim kolları sıvadı, raporunu hazırladı. Terim'in raporu doğrultusunda da yönetim dev transfer harekatına başladı. Bu doğrultuda sarı kırmızılı takım Eylül ayında başlayacak yeni sezon öncesi beş önemli ismi radarına aldı. İşte Galatasaray'daki sıcak transfer gelişmeleri...
15.07.2020 17:44
- Son Güncelleme: 15.07.2020 17:44
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