Fatih Terim kolları sıvadı, Aslan dev harekata başladı| Galatasaray son dakika transfer haberleri

MAHMOUD TREZEGUET

Diagne geçen sezon devre arasında Kasımpaşa'dan transfer edilirken, Terim'in alınmasını çok istediği diğer isim Trezeguet'ydi. Ancak FFP bütçesi yeterli olmayınca iş yaza kaldı ve araya giren Aston Villa, 10 milyon euroya bonservisini aldı.