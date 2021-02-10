Fenerbahçe için kritik viraj! Erol Bulut'un kaderini Trabzonspor derbisi belirleyecek
Süper Lig'de evinde Galatasaray'a kaybederek liderlik koltuğundan inen, Ziraat Türkiye Kupası'nda ise Başakşehir'e yenilerek kupadan elenen Fenerbahçe'de kriz çıktı. Takımın üst üste başarısız sonuçlar alması nedeniyle teknik direktör Erol Bulut'un adı tartışılmaya başlarken, sarı-lacivertli takımda Erol Bulut'un geleceğini Trabzonspor maçının belirleyeceği öğrenildi.
10.02.2021 14:44
- Son Güncelleme: 10.02.2021 14:44
Süper Lig'de son oynanan mücadelede ezeli rakibi Galatasaray'a 1-0, Ziraat Türkiye Kupası çeyrek final mücadelesinde ise Başakşehir'e 2-1 yenilen Fenerbahçe'de işler pek yolunda gitmiyor.
Topladığı 48 puanlı takımlardan Galatasaray ve Beşiktaş'ın ardından 3. sırada bulunan sarı-lacivertlilerde ardı ardına alınan kötü sonuçlar taraftarları üzdü. Bulut'un öğrencileri, Türkiye Kupası'na veda edilmesinin ardından Süper Lig'e daha da konsantre bir şekilde ilerlemek gayretinde.
Hafta sonu Fatih Karagümrük'e konuk olacak Fenerbahçe'nin hata yapma lüksü kalmazken, bu karşılaşma Erol Bulut için de çok büyük bir anlam ifade edecek.
Alınacak bir galibiyetle, kötü sonuçları az da olsa unutturmak isteyen Erol Bulut alınan 3 puanla takımını da psikolojik anlamda toparlamak gayretinde.
Yapılan transferler sonrası şampiyonluk hasretini bu sezon dindirmek isteyen Sarı-Kanarya, Karagümrük deplasmanının ardından Göztepe sonrasında ise zorlu Trabzonspor deplasmanına gidecek.
Sarı-lacivertliler bu deplasman sonrası evinde Antalyaspor'u konuk ettikten sonra Konya'ya gidecek.
İşte Fenerbahçe'nin 5 haftalık maç takvimi
Karagümrük (D)
Göztepe (E)
Trabzonspor (D)
Antalyaspor (E)
Konyaspor (D)