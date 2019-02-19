Erman Toroğlu'ndan flaş açıklama: "Bir yerden emir mi alıyorsunuz?"
Usta spor yazarı Erman Toroğlu, Alex de Souza'nın Fenerbahçe'nin Süper Lig'de oynadığı Atiker Konyaspor maçını tribünden izlemesi ve Antalyaspor - Medipol Başakşehir maçındaki tartışmalı penaltı pozisyonuyla ilgili değerlendirmelerde bulundu.
19.02.2019 11:06
- Son Güncelleme: 19.02.2019 11:06
Spor Toto Süper Lig'in 22. haftasında oynanan Fenerbahçe - Atiker Konyaspor maçında sarı lacivertlilerin Brezilyalı oyuncusu Alex de Souza karşılaşmayı tribünden takip etti. Öte yandan Antalyaspor ile Medipol Başakşehir arasında oynanan haftanın kapanış maçının 87. dakikasında Serdar Taşçı ile Souleymane Doukara arasında yaşanan pozisyonda Antalyaspor cephesi penaltı bekledi ancak Mete Kalkavan tarafından oyun devam ettirildi. Fotomaç'ın usta yazarı Erman Toroğlu A Spor'da yayınlanan Takım Oyunu programında yaşanan gelişmeleri yorumladı:
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