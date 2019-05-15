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Fenerbahçe Gignac'ı takibe aldı

Önümüzdeki yıl gol yollarında yaşadığı problemi gidermek için kolları sıvayan Fenerbahçe, 33 yaşındaki Andre Pierre Gignac'ı takibe aldı. Sarı lacivertli yönetimin yıldız golcüye teklif yaptığı iddia edildi.

15.05.2019 14:07 - Son Güncelleme: 15.05.2019 14:09
Fenerbahçe Gignac'ı takibe aldı

Süper Lig'de bitime 2 hafta kala korkulu bölgeyle arasındaki puan farkını açan Fenerbahçe, gelecek sezonun kadrosu için çalışmalarını hızlandırdı.

Fenerbahçe Gignac'ı takibe aldı

Listesinde birçok isim yer alan sarı-lacivertlilerin gündemine yeni bir yıldız girdi.

Fenerbahçe Gignac'ı takibe aldı

Yönetim, kadroda düşünülmeyen Diego Reyes için kapısını çalan Tigres UANL'den bu oyuncuya karşılık Andre Pierre Gignac'ı istedi.

Fenerbahçe Gignac'ı takibe aldı

Meksika ekibinin ise bu takasla birlikte para da talep ettiği belirtildi.

Fenerbahçe Gignac'ı takibe aldı

HER YERDE KRAL!
Sözleşmesinin 2021 yılında biteceği Tigres ile 4 sezonda 101 kez rakip fileleri havalandıran 33 yaşındaki futbolcunun da tekrar Avrupa'ya dönmeye sıcak baktığı öğrenildi.

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