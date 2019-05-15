Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

"Yahu bana anlattıkların" diyorum.. "Gelecek Divan'da" diyorlar.. Sonra gene masallar.. Ya da erkekliğin son maddesi.. Hiç görünmüyorlar.. Adı lazım değil bana gelip felaket tellallığı yapan birine "Divan'da anlatsana" dedim. "Divan Başkanı Eşref Bey, bu konuyu açacağımı bildiği için bana söz vermiyor" dedi. O hafta kürsüde gördüm. Gene masal anlattı..