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Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada spora siyaset sokan ve kürsüden CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine slogan atan Hayri Kozak'a çok sert bir yanıt verdi.

15.05.2019 11:34 - Son Güncelleme: 15.05.2019 11:34
Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

SABAH Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Divan Kurulu toplantısında, spora siyaset sokan ve işi kürsüden slogan atamaya kadar götüren Hayri Kozak'a çok sert bir yanıt verdi. Hıncal Uluç, kürsüden asıl konuşulması gerekenlerin konuşulmadığını ve Su Ada konusundaki durumu kaleme aldığı yazısında gerçekleri birer birer kağıda döktü.

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

Necdet Ağabey, (Çobanlı) nurlar içinde yatsın, Galatasaray Divan Kurulu için "Ayda bir Hasnun Galip'te toplanıp, ikram edilen çay ve bisküvi eşliğinde sohbet eden eski ve yaşlı dostlar" derdi..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

Bugün Divan Kurulu, artık büyük salonlarda ikramsız toplanıyor. Bir takım meraklılar kürsüye çıkıp uzun uzun konuşuyorlar. Hiçbir şeye yaramayacağını bile bile konuşuyorlar. Çünkü, asıl konuşulması gereken şeyleri, asıl derin yaraları kimse açmıyor..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

Nerden biliyorum.. Çünkü çoğu arkadaşım.. Gelip bana neler neler söylüyorlar.. Ama Divan'da kürsüye çıkınca.. "Galatasaray.. Liselilik.. Ağabey kardeş.. Birlik beraberlik masalları" anlatıp iniyorlar..

Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki

"Yahu bana anlattıkların" diyorum.. "Gelecek Divan'da" diyorlar.. Sonra gene masallar.. Ya da erkekliğin son maddesi.. Hiç görünmüyorlar.. Adı lazım değil bana gelip felaket tellallığı yapan birine "Divan'da anlatsana" dedim. "Divan Başkanı Eşref Bey, bu konuyu açacağımı bildiği için bana söz vermiyor" dedi. O hafta kürsüde gördüm. Gene masal anlattı..

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