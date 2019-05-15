Hıncal Uluç'tan Galatasaray Divan Kurulu'nda Ekrem İmamoğlu şakşakçılığı yapan Hayri Kozak'a sert tepki
Sabah Gazetesi'nin duayen yazarı Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Divan Kurulu'nda yaptığı konuşmada spora siyaset sokan ve kürsüden CHP'li Ekrem İmamoğlu lehine slogan atan Hayri Kozak'a çok sert bir yanıt verdi.
SABAH Gazetesi yazarı Hıncal Uluç, geçtiğimiz günlerde Galatasaray Divan Kurulu toplantısında, spora siyaset sokan ve işi kürsüden slogan atamaya kadar götüren Hayri Kozak'a çok sert bir yanıt verdi. Hıncal Uluç, kürsüden asıl konuşulması gerekenlerin konuşulmadığını ve Su Ada konusundaki durumu kaleme aldığı yazısında gerçekleri birer birer kağıda döktü.
"Yahu bana anlattıkların" diyorum.. "Gelecek Divan'da" diyorlar.. Sonra gene masallar.. Ya da erkekliğin son maddesi.. Hiç görünmüyorlar.. Adı lazım değil bana gelip felaket tellallığı yapan birine "Divan'da anlatsana" dedim. "Divan Başkanı Eşref Bey, bu konuyu açacağımı bildiği için bana söz vermiyor" dedi. O hafta kürsüde gördüm. Gene masal anlattı..