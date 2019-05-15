Robben'den Galatasaraylıları heyecanlandıracak açıklama
Bu sezonu çifte kupa ile tamamlamak isteyen Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için de transfer çalışmalarını yürütüyor. Her transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin gündemine gelen ve bu sezon Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Robben, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.
15.05.2019 14:16
- Son Güncelleme: 15.05.2019 14:17
Sezonu çifte şampiyonlukla noktalamak isteyen Galatasaray'da gelecek sezonun kadro planlamasının nasıl şekilleneceği merak konusu oldu.
Sezon sonunda 9 futbolcuyla sözleşmesi sona erecek olan sarı-kırmızılılarda kadroda önemli ölçüde değişikliğe gidilmesi bekleniyor.
Cimbom, Eren Derdiyok, Sinan Gümüş, Muğdat Çelik, Ömer Bayram, Semih Kaya ve Ahmet Çalık'la yollarını ayıracak.
Ndiaye, Onyekuru, Selçuk İnan, Diagne ve Mitroglou'nun takımdaki geleceği ise belirsizliğini koruyor.
Teknik heyetin transfer raporu doğrultusunda hareket eden sarı-kırmızılıların adı Ryan Babel, Valentine Ozornwafor, Jean Philippe Mateta, Andreas Samaris ve Deniz Türüç gibi isimlerle anılıyor.