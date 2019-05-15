Robben'den Galatasaraylıları heyecanlandıracak açıklama

Bu sezonu çifte kupa ile tamamlamak isteyen Galatasaray, önümüzdeki sezon Şampiyonlar Ligi'nde başarılı sonuçlar almak için de transfer çalışmalarını yürütüyor. Her transfer döneminde sarı kırmızılı ekibin gündemine gelen ve bu sezon Bayern Münih'ten ayrılacağı açıklanan Robben, Galatasaraylı taraftarları heyecanlandıracak bir açıklamada bulundu.

15.05.2019 14:16 - Son Güncelleme: 15.05.2019 14:17 BU GALERİYİ PAYLAŞ





