Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! "Orada oynamak..."
Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar verdiği röportajda takımının Galatasaray'la İstanbul'da oynadığı maçla ilgili konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a karşı oynanan maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar verdiği röportajda bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Neymar'ın o açıklamaları...
"ORADA OYNAMAK ÇOK ZOR"
Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyle ilgili görüşlerini bildiren Neymar, "Maçı evde izledim. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Orada oynamak çok zor. Harika bir atmosferleri var, tabii ki onlar için. Bizim takım da iyi bir maç çıkardı. Sakin kaldık ve gol attık. Bu önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.