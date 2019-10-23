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Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! "Orada oynamak..."

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar verdiği röportajda takımının Galatasaray'la İstanbul'da oynadığı maçla ilgili konuştu. UEFA Şampiyonlar Ligi'nde temsilcimiz Galatasaray'a karşı oynanan maçta cezalı olduğu için forma giyemeyen Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldızı Neymar verdiği röportajda bu karşılaşmayla ilgili çarpıcı ifadeler kullandı. İşte Neymar'ın o açıklamaları...

23.10.2019 21:19 - Son Güncelleme: 23.10.2019 21:20
Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! Orada oynamak...

Paris Saint-Germain'in Brezilyalı yıldız futbolcusu Neymar verdiği röportajda takımının Galatasaray'la İstanbul'da oynadığı maçla ilgili konuştu.

Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! Orada oynamak...

Bu karşılaşmada cezalı olduğu için forma giyemeyen süperstar, Fransız basınına çarpıcı açıklamalarda bulundu.

Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! Orada oynamak...

"ORADA OYNAMAK ÇOK ZOR"

Türk Telekom Stadyumu'nda oynanan mücadeleyle ilgili görüşlerini bildiren Neymar, "Maçı evde izledim. Çok güzel bir karşılaşmaydı. Orada oynamak çok zor. Harika bir atmosferleri var, tabii ki onlar için. Bizim takım da iyi bir maç çıkardı. Sakin kaldık ve gol attık. Bu önemliydi. Şampiyonlar Ligi'ne iyi başladığımızı düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! Orada oynamak...

"STRESE GİRİYORUM"

Oynamadığım zaman korkunç bir şey. Futbolu oynamadığım zaman izlemeyi sevmiyorum. Televizyon karşısında olmak zor. Takımımı bensiz izlemek beni strese sokuyor.

Neymar'dan bomba Galatasaray itirafı! Orada oynamak...

"EVDE İZLEMEK STATTAN DAHA İYİ"

Oynamadığımda maçı stadyum yerine en iyisi evden izlemek. Statta yalnız oluyorum ve herkes bana bakıyor. Öte yandan tribünde ambiyansı daha çok hissediyorsunuz.

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