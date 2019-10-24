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Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Galatasaray'ın yaz döneminde Monaco'dan uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Radamel Falcao, 5 maçtır sahada yer almıyor. Son olarak Real Madrid maçı öncesi forma giyemeyeceğini açıklanması, camiada kıpırdanmalara neden oldu. Kolombiyalı'nın sakatlığının ne olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapılmış değil. Kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun raporu ortaya çıktı. İşte Radamel Falcao'nun sakatlık raporu.

24.10.2019 11:28 - Son Güncelleme: 24.10.2019 11:33
Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Galatasaray sezon başında birçok yeni ismi kadrosuna katarak kadrosunu adeta baştan aşağı yenilemişti.

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Galatasaray'ın bu transferlerin arasında en çok uğraş verdiği ve ses getiren isim ise şüphesiz Radamel Falcao olmuştu.

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Sarı-Kırmızılılar Kolombiyalı yıldızı Monaco'dan yıllık 5 milyon euro karşılığında 3 yıllığına kadrosuna katmıştı.

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Galatasaray'ın büyük umutlarla transfer ettiği dünya yıldızı isim Galatasaray formasıyla çıktığı ilk mücadelede (Kasımpaşa) golünü kaydederek taraftarları oldukça umutlandırmıştı.

Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Ancak Süper Lig'de 8. haftanın sonuna gelinirken yıldız oyuncu Süper Lig'de henüz 180 dakika sahada kalabildi.

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