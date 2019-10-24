Galatasaray'da Falcao'nun sakatlık krizi büyüyor! Falcao'nun sakatlık raporu ortaya çıktı

Galatasaray'ın yaz döneminde Monaco'dan uzun uğraşlar sonunda kadrosuna kattığı Radamel Falcao, 5 maçtır sahada yer almıyor. Son olarak Real Madrid maçı öncesi forma giyemeyeceğini açıklanması, camiada kıpırdanmalara neden oldu. Kolombiyalı'nın sakatlığının ne olduğu konusunda henüz net bir açıklama yapılmış değil. Kariyerinde 878 günü sakat olarak geçiren Radamel Falcao'nun raporu ortaya çıktı. İşte Radamel Falcao'nun sakatlık raporu.

24.10.2019 11:28 - Son Güncelleme: 24.10.2019 11:33 BU GALERİYİ PAYLAŞ





