Fenerbahçe - Galatasaray maçında Arda Turan oyuna girdi sosyal medya onu konuştu!
Süper Lig'in 32. haftasında Fenerbahçe evinde Galatasaray'ı ağırladı. Temponun yüksek olduğu maçta Fenerbahçe 2-0'lık skorla gülen taraf oldu. Maçın ikinci yarısının son kısımlarında oyuna dahil olan olan Arda Turan'ın kilosu sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi. Formsuz görünümü ile derbinin önüne geçti.
10.04.2022 22:56 - Son Güncelleme: 10.04.2022 22:58
Spor Toto Süper Lig'in 32. haftasında Galatasaray deplasmanda Fenerbahçe ile karşılaştı.
Sarı-kırmızılılar mücadeleden 2-0'lık skorla mağlup ayrıldı. Aslan bu maçla birlikte bu sezonki Fenerbahçe ve Beşiktaş derbilerini tamamladı. Cimbom iki ezeli rakibi ile oynadığı 4 müsabakada 1 galibiyet, 3 mağlubiyet aldı.
Galatasaray, Fenerbahçe ile oynadığı 2 karşılaşmada rakibine evinde 2-1, Kadıköy'de de 2-0'lık skorlarla yenildi. Beşiktaş'a deplasmanda 2-1 kaybeden sarı-kırmızılılar, sahasında ise siyah-beyazlıları 2-1 mağlup etti.
Maçın ikinci yarısının son kısımlarında oyuna dahil olan olan Arda Turan'ın kilosu sosyal medya kullanıcıları tarafından eleştirildi.