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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu. Galatasaray maçı kazanarak liderlik koltuğuna otururken, karşılaşmanın 75. dakikasında Ozan Tufan'ın attığı ancak VAR tarafından iptal edilen gol geceye damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi ve VAR ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.

07.02.2021 08:34 - Son Güncelleme: 07.02.2021 08:50
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

AHMET ÇAKAR - CÜNEYT ÇAKIR'DAN İNCE SANATLAR!

Mostafa adlı bir oyuncu geldi ve skoru aldı götürdü. Belki siz bu satırları okurken tüm Türkiye ya Mostafa şarkısını söylüyor ya da dinliyor olacak. Ama sonuç olarak Galatasaray, Fenerbahçe'yi yine, yeniden Kadıköy'de yendi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

Aslında maça baktığımızda fazla pozisyonel bir maç değil. Yüksek tempo da yok, gerilim de yok. Aslında baktığımızda net fazla pozisyon da yok ama hayati derecede üç puanı alan taraf Galatasaray oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

Bu da Galatasaray'ın yeni transferi, belki de şu ana kadar ismi ve cismi bilinmeyen ama 75. dakikada o hayati vuruşu ya da çok iyi vuruşu yapan Mostafa oldu.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

Galatasaray kazanmak zorundaydı. En azından kaybetmemek zorundaydı. Ve istediği oldu.

Belki de santimetrelerle değil, milimetrelerle ölçülen ofsayttan gol, gol olsa beraberliğe Fenerbahçe çoktan razı olacaktı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

En kritik nokta kaleciler derler. Bu maçta atanın da tutanın da iyi olacak. Muslera öyle bir kaleci ki önemli pozisyonları kurtarmasa da çok ciddi güven veren bir kaleci.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

Sonuçta Galatasaray ligin tepesini tekrar eşitledi. Üstelik Fenerbahçe ile ikili averaj olarak da öne geçti. Gelelim Cüneyt Çakır'a… Bu tür maçlarda hakem hep önemlidir ve çok konuşulur. Dün akşam baktığımızda da Cüneyt'in ufak tefek eyyam sanatları dışında da ki, bu tür maçlarda bazı böyle ince sanatlar gereklidir, iyi yönetti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...

Kazanan ve kaybedenin 'hakem' demeyeceği bir maç oldu. İptal edilen gole gelince hiçbir şey demiyorum. VAR sistemi önümüzde çizgileri çekiyor, maviydi, kırmızıydı derken gol iptal ediliyor. Ozan'ın kafası biraz ileride, belki de kafa biraz büyük. Ama Galatasaraylı futbolcunun omuz başı Ozan'ın kafasının hizasında. Ne diyeyim, teknoloji icat oldu, mertlik bozuldu.