Fenerbahçe - Galatasaray derbisi sonrası Ahmet Çakar'dan flaş VAR yorumu! Ozan Tufan'ın iptal edilen golü...
Süper Lig'in 24. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde gülen taraf sarı-kırmızılı ekip oldu. Galatasaray maçı kazanarak liderlik koltuğuna otururken, karşılaşmanın 75. dakikasında Ozan Tufan'ın attığı ancak VAR tarafından iptal edilen gol geceye damga vurdu. Eski hakem Ahmet Çakar, maçın ardından karşılaşmayı değerlendirdi ve VAR ile ilgili dikkat çeken bir yorumda bulundu.
Sonuçta Galatasaray ligin tepesini tekrar eşitledi. Üstelik Fenerbahçe ile ikili averaj olarak da öne geçti. Gelelim Cüneyt Çakır'a… Bu tür maçlarda hakem hep önemlidir ve çok konuşulur. Dün akşam baktığımızda da Cüneyt'in ufak tefek eyyam sanatları dışında da ki, bu tür maçlarda bazı böyle ince sanatlar gereklidir, iyi yönetti.
Kazanan ve kaybedenin 'hakem' demeyeceği bir maç oldu. İptal edilen gole gelince hiçbir şey demiyorum. VAR sistemi önümüzde çizgileri çekiyor, maviydi, kırmızıydı derken gol iptal ediliyor. Ozan'ın kafası biraz ileride, belki de kafa biraz büyük. Ama Galatasaraylı futbolcunun omuz başı Ozan'ın kafasının hizasında. Ne diyeyim, teknoloji icat oldu, mertlik bozuldu.