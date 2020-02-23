Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı.