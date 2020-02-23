Haberler Galeri Spor Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakkında ünlülerden tahminler geldi. Futbol kamuoyunun kilitleneceği Fenerbahçe Galatasaray maçı, bugün yüz binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edilecek. Kadıköy Ülker Sports Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Galatasaray için kritik bir öneme sahip olacak. 1999 yılından bu yana Saraçoğlu'nda üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısında galibiyet mücadelesi verecek olan Sarı Kırmızılılar, 3 puan parolası ile sahaya çıkacak. Peki, dakikaların sayıldığı Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Berdan Mardini, Emre Aşık, Hasan Kabze gibi isimlerden gelen tahminleri öğrenmeye ne dersiniz? İşte şampiyonluk yarışındaki kritik maç öncesi gelen derbi tahminleri...

23.02.2020 18:41 - Son Güncelleme: 23.02.2020 18:41
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı.

GALERİ DEVAM EDİYOR
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

BERDAN MARDİNİ

Galatasaray taraftarı olan ünlü türkücü Berdan Mardini, derbi hakkında tahminde bulundu ve ''Galatasaray, Fenerbahçe'yi 3-0 mağlup edecek.'' yorumu yaptı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

HASAN KABZE

Galatasaray daha avantajlı.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

FATİH AKYEL

Galatasaray'ı Fenerbahçe karşısında biraz daha avantajlı görüyorum.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...

KEREM İNAN

Beraberlik ağır basıyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...
Fatih Terim'den Fenerbahçe maçında büyük sürpriz! İşte Galatasaray'ın muhtemel 11'i...