Fenerbahçe - Galatasaray derbisi tahminleri ünlü isimlerden geldi! Çoğunluk bakın ne diyor...
Süper Lig'in 23. haftasında oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisini hakkında ünlülerden tahminler geldi. Futbol kamuoyunun kilitleneceği Fenerbahçe Galatasaray maçı, bugün yüz binlerce kişi tarafından canlı olarak takip edilecek. Kadıköy Ülker Sports Şükrü Saraçoğlu Stadyumu'nda oynanacak olan karşılaşma Galatasaray için kritik bir öneme sahip olacak. 1999 yılından bu yana Saraçoğlu'nda üstünlük kuramadığı Fenerbahçe karşısında galibiyet mücadelesi verecek olan Sarı Kırmızılılar, 3 puan parolası ile sahaya çıkacak. Peki, dakikaların sayıldığı Fenerbahçe Galatasaray maçı öncesinde Berdan Mardini, Emre Aşık, Hasan Kabze gibi isimlerden gelen tahminleri öğrenmeye ne dersiniz? İşte şampiyonluk yarışındaki kritik maç öncesi gelen derbi tahminleri...
Süper Lig'in 23'üncü haftasında bugün oynanan Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi iki takımın da formalarını giymiş, iki taraf ile de bu derbi atmosferini yaşamış eski futbolculardan Emre Aşık ile Fatih Akyel ve eski Galatasaray futbolcularından Hasan Kabze ile Kerem İnan açıklamalarda bulundu. Emre Aşık ve Fatih Akyel, iki takımın da formasıyla derbiye çıkan oyuncular olarak kritik maçla ilgili düşüncelerini aktarırken, Hasan Kabze ve Kerem İnan ise Galatasaray formasıyla Kadıköy'de nasıl bir atmosfer yaşadıklarını yorumladı.