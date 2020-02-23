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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...
Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 21. dakikada Kruse kaydetti. Dev karşılaşmada saha içi dışında tribünlerde yaşananlarda dikkat çekti. İşte dev karşılaşmadan öne çıkan kareler...
23.02.2020 20:50
- Son Güncelleme: 23.02.2020 21:43
Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-1 galip ayrılarak Kadıköy'deki 23 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.
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Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 21. dakikada Kruse kaydetti.
Dev karşılaşmada saha içi dışında tribünlerde yaşananlarda dikkat çekti. İşte dev karşılaşmadan öne çıkan kareler...
Fenerbahçe taraftarları ezeli rakipleri olan Galatasaray'a özel bir koreografi hazırlığı yaptı ve maç öncesi müzikler eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdi...
Yine stadyum içerisindeki 'Maraton' diye adlandırılan bölümde ilginç pankartlar vardı...