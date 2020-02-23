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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...

Fenerbahçe ile Galatasaray Süper Lig'in 23. haftasında dev derbi ile karşı karşıya geldi. Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 21. dakikada Kruse kaydetti. Dev karşılaşmada saha içi dışında tribünlerde yaşananlarda dikkat çekti. İşte dev karşılaşmadan öne çıkan kareler...

23.02.2020 20:50 - Son Güncelleme: 23.02.2020 21:43
Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...

Süper Lig'de 23. haftanın merakla beklenen maçında Galatasaray, Fenerbahçe'ye konuk oldu. Ülker Stadyumu'nda oynanan maçta sarı kırmızılılar 1-0 geriye düşmesine karşın sahadan 3-1 galip ayrılarak Kadıköy'deki 23 maçlık galibiyet hasretini sona erdirdi.

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...

Galatasaray'a galibiyeti getiren golleri 40. dakikada Ryan Donk, 80. dakikada Falcao ve 90+7. dakikada Onyekuru kaydetti. Fenerbahçe'nin tek golü 21. dakikada Kruse kaydetti.

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...

Dev karşılaşmada saha içi dışında tribünlerde yaşananlarda dikkat çekti. İşte dev karşılaşmadan öne çıkan kareler...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...

Fenerbahçe taraftarları ezeli rakipleri olan Galatasaray'a özel bir koreografi hazırlığı yaptı ve maç öncesi müzikler eşliğinde sunumlarını gerçekleştirdi...

Fenerbahçe - Galatasaray derbisinde dikkat çeken kareler! O hareket damga vurdu...

Yine stadyum içerisindeki 'Maraton' diye adlandırılan bölümde ilginç pankartlar vardı...

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