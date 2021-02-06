Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı
Fenerbahçe ve Galatasaray maçı yine son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Ezeli rakiplerin rekabeti sahada olduğu kadar saha dışındada devam ediyor ve sürekli transfer operasyonlarında karşı karşıya geliyolar. Son yıllarda da yine böyle pek çok transfer gördük. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç gibi... Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına sokan ikiliden Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi tercih ederken, Emre Kılınç Galatasaray'ın yolunu tuttu. Emre Kılınç hakkında araştırma yapanların karşısına çıkan bu sözlerse sizi çok şaşırtacak.
Kenan Karaman
Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.
Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;
"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."