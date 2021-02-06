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Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı

Fenerbahçe ve Galatasaray maçı yine son günlerin en çok konuşulan konusu oldu. Ezeli rakiplerin rekabeti sahada olduğu kadar saha dışındada devam ediyor ve sürekli transfer operasyonlarında karşı karşıya geliyolar. Son yıllarda da yine böyle pek çok transfer gördük. İrfan Can Kahveci, Mert Hakan Yandaş, Emre Kılınç gibi... Galatasaray ve Fenerbahçe'yi bir transfer savaşına sokan ikiliden Mert Hakan Yandaş Fenerbahçe'yi tercih ederken, Emre Kılınç Galatasaray'ın yolunu tuttu. Emre Kılınç hakkında araştırma yapanların karşısına çıkan bu sözlerse sizi çok şaşırtacak.

06.02.2021 17:48 - Son Güncelleme: 06.02.2021 17:48
Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı

Galatasaray ile Fenerbahçe'yi karşı karşıya getiren bir diğer isim Emre Kılınç'ın, 2013'te verdiği bir röportajda Fenerbahçe hakkında itirafta bulunmuş. İşte başta Emre Kılınç olmak üzere futbolcuların tuttukları takımlar...

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Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı

Merih Demiral

Hürriyet'in haberine göre; Yakın çevresi, genç oyuncu ve babasının 6-7 yıl öncesine kadar Galatasaraylı olduklarını, ancak Merih'in Fenerbahçe'de oynaması ve özellikle annesinin cenazesine bütün takımın katılmasının ardından ikisinin de sıkı Fenerbahçeli olduklarını söylüyor.

Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı

Hakan Çalhanoğlu

Hakan Çalhanoğlu'nun babası Hüseyin Çalhanoğlu "Hakan çocukluğundan beri Galatasaray'ı tutuyor ama sonuçta profesyonel düşünmek gerek. Hangi takım Hakan'a değer verirse oda çıkar göğsünü gere gere en iyi şekilde temsil eder" demişti.

Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı

Kenan Karaman

Kenan Karaman daha önce verdiği röportajda Fenerbahçe'yi tuttuğunu açıklamıştı.

Kenan verdiği röportajda "Spor Toto Süper Lig'i izliyor musun? Bundesliga ile arasında ne gibi farklar var sana göre?" şeklindeki soruya şu cevabı vermişti;

"Evet izliyorum, tüm maçları ailece izliyoruz. Fenerbahçe'yi tutuyorum. Bundesliga ve Spor Toto Süper Lig arasında ise ciddi farklılıklar var. Bundesliga'da futbol çok daha yüksek bir tempoda oynanıyor. Oyunun sadece hücum değil, defansif yönü de çok iyi planlanıyor. Türkiye'de ise takımlar daha çok hücum etmeyi düşünüyor ve savunma planlarında aksaklıklar yaşanıyor."

Galatasaraylı Emre Kılınç'ın Fenerbahçelilik sözleri ortalığı salladı! Fenerbahçe gerçeği yıllar sonra ortaya çıktı

Emre Akbaba