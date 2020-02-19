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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Heyecanın her geçen gün yükseldiği mücade öncesi futbol istatistik şirketi Football World Rankings B.V. dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi. Peki, Jürgen Klopp, Pep Guardiola ve Diego Simeone gibi başarılı teknik adamların üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye'den kim kaçıncı sırada yer aldı? Ersun Yanal ile Fatih Terim arasındaki fark ne durumda? İşte dünyanın en iyi teknik direktörleri sıralaması...

19.02.2020 22:22 - Son Güncelleme: 19.02.2020 22:22
Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

1- Jürgen Klopp
Liverpool
15.962 puan

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Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

2- Marcelo Gallardo
River Plate
12.609 puan
River Plate

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

3- Maurizio Sarri
Juventus
12.531 puan

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

4- Pep Guardiola
Manchester City
10.979 puan

Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!

5- Jorge Jesus
Flamengo
9493 puan

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