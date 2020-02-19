Fenerbahçe - Galatasaray derbisi öncesi Ersun Yanal ve Fatih Terim arasında büyük fark!
Süper Lig'in 23. haftası dev bir derbiye sahne olacak. Fenerbahçe ve Galatasaray kozlarını Kadıköy'de paylaşacak. Heyecanın her geçen gün yükseldiği mücade öncesi futbol istatistik şirketi Football World Rankings B.V. dünyanın en iyi teknik direktörleri listesini güncelledi. Peki, Jürgen Klopp, Pep Guardiola ve Diego Simeone gibi başarılı teknik adamların üst sıralarda yer aldığı listede Türkiye'den kim kaçıncı sırada yer aldı? Ersun Yanal ile Fatih Terim arasındaki fark ne durumda? İşte dünyanın en iyi teknik direktörleri sıralaması...
19.02.2020 22:22
- Son Güncelleme: 19.02.2020 22:22
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