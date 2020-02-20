Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e verdiği harçlık dudak uçuklattı!

"ONU GÖRDÜĞÜMDE TİTRİYORDUM"

Gucci'de satış görevlisi olarak çalışırken tanıştığı Ronaldo ile rüya gibi bir ilişki yaşayan Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda, "Onu gördüğümde titriyordum ama aramızda bir elektriklenme olmuştu. Çok utangaç biriydim ve bu durum beni üzüyordu ama Cristiano, tek bir bakışıyla bana derinden dokunmuştu. Sonrasında da bana davranışı, beni sevmesi ve benimle ilgilenmesi, tüm olumsuzlukları örttü." demişti.