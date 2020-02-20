Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e verdiği harçlık dudak uçuklattı!
İtalya Serie A ekiplerinden Juventus forması giyen, futbolun yaşayan efsanesi Cristiano Ronaldo aynı zamanda dünyanın en zengin insanlarında da biri. İtalyan basınında yer alan bir iddia ise ortalığı karıştırdı. Juventus'tan yıllık 28 milyon euro kazanan Cristiano Ronaldo'nun sevgilisi Georgina Rodriguez'e aylık 105 bin dolar harçlık verdiği iddia edildi.
"ONU GÖRDÜĞÜMDE TİTRİYORDUM"
Gucci'de satış görevlisi olarak çalışırken tanıştığı Ronaldo ile rüya gibi bir ilişki yaşayan Georgina Rodriguez, geçtiğimiz günlerde İtalyan basınına verdiği röportajda, "Onu gördüğümde titriyordum ama aramızda bir elektriklenme olmuştu. Çok utangaç biriydim ve bu durum beni üzüyordu ama Cristiano, tek bir bakışıyla bana derinden dokunmuştu. Sonrasında da bana davranışı, beni sevmesi ve benimle ilgilenmesi, tüm olumsuzlukları örttü." demişti.
'HER İKİMİZ İÇİN DE İLK GÖRÜŞTE AŞKTI'
Alana isminde bir kız çocukları olan çiftin 2016'da tanışmasına olanak veren Ronaldo'nun modaya düşkünlüğü olmuş. Rodriguez'in anlattığına göre çift, Ronaldo'nun Real Madrid'de oynadığı o dönemde bir Gucci mağazasında tanışmış: "İlk tanışmamız, satış asistanı olarak çalıştığım Gucci'de gerçekleşti. Günler sonra birbirimizi yeniden başka bir markanın etkinliğinde gördük. İş ortamımın dışında, rahat bir havada ilk kez konuşmamız da o zamana denk geliyor. Hissettiğimiz şey, her ikimiz için de ilk görüşte aşktı."