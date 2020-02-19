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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı?( Hakemlerin tuttukları takımlar)

Süper Lig'in 23.haftası dev iki derbiye sahne olacak. Fenerbahçe, Ülker Stadyumu'nda ezeli rakibi Galatasaray'ı konuk edecek. Galatasaray, Fenerbahçe'nin Kadıköy'deki yenilmezlik ünvanını yıkmak istiyor. Öte yandan Trabzonspor, Vodafone Park'ta Beşiktaş'ın konuğu olacak. Lider Trabzonspor, liderliği bırakmak istemiyor. Dev iki derbinin hakemleri, Türkiye Futbol Federasyonu tarafından açıklandı. Fenerbahçe - Galatasaray derbisini Halil Umut Meler, Beşiktaş-Trabzonspor derbisini ise Fırat Aydınus yönetecek. Pek, Halil Umut Meler ve Fırat Aydınus hangi takımlı? İşte hakemlerin tuttukları takımlar.

19.02.2020 15:40 - Son Güncelleme: 19.02.2020 16:21
Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımlar

Süper Lig'in 23.haftasında Fenerbahçe-Galatasaray ve Beşiktaş-Trabzonspor karşı karşıya gelecek. Fenerbahçe-Galatasaray maçının hakemi Halil Umut Meler.

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Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımlar

Beşiktaş-Trabzonspor maçının hakemi ise Fırat Aydınus. Peki derbi haftasının hakemleri hangi takımı tutuyor?

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımlar

Süper Lig'de hangi hakem, hangi takımlı?

ABDULKADİR BİTİGEN - Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımlar

ALİ PALABIYIK - Galatasaray

Fenerbahçe-Galatasaray derbisinin hakemi Halil Umut Meler hangi takımlı? Hakemlerin tuttukları takımlar

ALİ ŞANSALAN - Fenerbahçe

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