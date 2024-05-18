Fenerbahçe ezeli rakibinin forvetini alıyor! Bu transfer Süper Lig'i sallar

1 Gelecek sezon da iddiasını sürdürebilmek isteyen Fenerbahçe'de forvet için büyük çaba harcanıyor. Özellikle de yerli oyuncuların alınması konusunda hummalı bir çalışma söz konusu.

2 Trendyol Süper Lig'de geride kalan 36 haftada 93 puan toplayarak önemli bir başarı elde eden Fenerbahçe, rakip fileleri de tam 92 kez sarsarak en çok gol atan takım konumunda.