SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Spor Galerileri

Fenerbahçe ezeli rakibinin forvetini alıyor! Bu transfer Süper Lig'i sallar

Trendyol Süper Lig'de gelecek sezon da zirve mücadelesi vermek isteyen Fenerbahçe, transfer harekatını sürdürüyor. Sarı lacivertliler kadrosunu güçlendirme konusunda birbirinden önemli isimleri listesine eklerken çok tanıdık bir yıldız da gündemde bulunuyor. Eğer imzalar atılırsa bu anlaşma çok ses getirecek gibi gözüküyor. Detaylar haberimizde yer alıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 17:35 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 17:35
Fenerbahçe ezeli rakibinin forvetini alıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar 1

Gelecek sezon da iddiasını sürdürebilmek isteyen Fenerbahçe'de forvet için büyük çaba harcanıyor. Özellikle de yerli oyuncuların alınması konusunda hummalı bir çalışma söz konusu.

Fenerbahçe ezeli rakibinin forvetini alıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar 2

Trendyol Süper Lig'de geride kalan 36 haftada 93 puan toplayarak önemli bir başarı elde eden Fenerbahçe, rakip fileleri de tam 92 kez sarsarak en çok gol atan takım konumunda.

Fenerbahçe ezeli rakibinin forvetini alıyor! Bu transfer Süper Lig’i sallar 3

Sarı lacivertlilerde hücum zenginliği zaman zaman kaybolsa da Edin Dzeko ve Batshuayi performanslarıyla dikkat çekti. Umut Nayir kiralık gönderilirken Joshua King ve Ryan Kent gibi ileri uç oyuncularıyla yollar ayrılacak.

SON DAKİKA