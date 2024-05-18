Fenerbahçe ezeli rakibinin forvetini alıyor! Bu transfer Süper Lig'i sallar

Gelecek sezon da iddiasını sürdürebilmek isteyen Fenerbahçe'de forvet için büyük çaba harcanıyor. Özellikle de yerli oyuncuların alınması konusunda hummalı bir çalışma söz konusu.
Trendyol Süper Lig'de geride kalan 36 haftada 93 puan toplayarak önemli bir başarı elde eden Fenerbahçe, rakip fileleri de tam 92 kez sarsarak en çok gol atan takım konumunda.
Sarı lacivertlilerde hücum zenginliği zaman zaman kaybolsa da Edin Dzeko ve Batshuayi performanslarıyla dikkat çekti. Umut Nayir kiralık gönderilirken Joshua King ve Ryan Kent gibi ileri uç oyuncularıyla yollar ayrılacak.