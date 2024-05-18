Son dakika Galatasaray transfer haberi! Yeni stoper 1. Lig'den ve 5 golü var... Cimbom bombayı patlatıyor

Fenerbahçe ile yarın akşam evinde oynayacağı dev derbiden galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da her şey 3 puan üzerine hesaplandı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi karşısındaki mücadele sonrasında milyonlarca taraftarını sevindirmenin hayalini kuruyor.
Beraberliğin de yettiği Cimbom için tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Türkiye'nin en güçlü takımı olduğunu da ispat etmek ve ezeli rakibini yenmek isteyen Aslan'da biletler tükendi.
Taraftarın son nefesine kadar destek vereceği futbolcular da gol veya goller atmak için hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.