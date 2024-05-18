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Son dakika Galatasaray transfer haberi! Yeni stoper 1. Lig'den ve 5 golü var... Cimbom bombayı patlatıyor

Trendyol Süper Lig'de 37'inci haftaya en büyük şampiyonluk adayı olarak Fenerbahçe'nin 6 puan önünde lider çıkacak Galatasaray, ezeli rakibi ile yarın kozlarını paylaşacak. Sarı kırmızılılar elde edeceği galibiyetle birlikte sezonu en tepede bitirip 24'üncü şampiyonluğunu kutlamak amacında. Ayrıca beraberlik de yine Aslan'dan yana. Diğer yandan transfer çalışmaları da sürüyor. Teknik Direktör Okan Buruk'un listesindeki sürpriz bir isim ortaya çıktı. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 18:35 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 18:36
Son dakika Galatasaray transfer haberi! Yeni stoper 1. Lig’den ve 5 golü var... Cimbom bombayı patlatıyor 1

Fenerbahçe ile yarın akşam evinde oynayacağı dev derbiden galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da her şey 3 puan üzerine hesaplandı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi karşısındaki mücadele sonrasında milyonlarca taraftarını sevindirmenin hayalini kuruyor.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Yeni stoper 1. Lig’den ve 5 golü var... Cimbom bombayı patlatıyor 2

Beraberliğin de yettiği Cimbom için tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Türkiye'nin en güçlü takımı olduğunu da ispat etmek ve ezeli rakibini yenmek isteyen Aslan'da biletler tükendi.

Son dakika Galatasaray transfer haberi! Yeni stoper 1. Lig’den ve 5 golü var... Cimbom bombayı patlatıyor 3

Taraftarın son nefesine kadar destek vereceği futbolcular da gol veya goller atmak için hazırlıklarını tamamladı ve maç saatini beklemeye başladı.

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