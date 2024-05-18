Son dakika Galatasaray transfer haberi! Yeni stoper 1. Lig'den ve 5 golü var... Cimbom bombayı patlatıyor

1 Fenerbahçe ile yarın akşam evinde oynayacağı dev derbiden galip ayrılarak şampiyonluğunu ilan etmek isteyen Galatasaray'da her şey 3 puan üzerine hesaplandı. Sarı kırmızılılar ezeli rakibi karşısındaki mücadele sonrasında milyonlarca taraftarını sevindirmenin hayalini kuruyor.

2 Beraberliğin de yettiği Cimbom için tüm hesaplar galibiyet üzerine yapılıyor. Türkiye'nin en güçlü takımı olduğunu da ispat etmek ve ezeli rakibini yenmek isteyen Aslan'da biletler tükendi.