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Fenerbahçe RAMS Park'ta Galatasaray şampiyonluğu mu görecek yoksa rekabet son haftaya mı taşınacak? Dev derbi öncesi son gelişmeler

Trendyol Süper Lig'in 37'inci haftası Galatasaray Fenerbahçe derbisi ile sona erecek. İki takımın ezeli rekabetinin yanı sıra şampiyonluk yarışında birbirlerine üstünlük kurabilme çabası sezon boyunca büyük bir heyecanla takip edildi. Sarı kırmızılılar son 2 maça 6 puanlık avantajla giriyor. Ev sahibi olduğu kritik 90 dakikada rakibini yenmek isteyen Aslan'a ayrıca beraberlik de yetiyor. Diğer yandan sarı lacivertliler galibiyetle Kadıköy'e dönerse mücadele son haftaya kalacak.

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Giriş Tarihi 18 Mayıs 2024, 16:56 Güncelleme 18 Mayıs 2024, 17:21
Fenerbahçe RAMS Park’ta Galatasaray şampiyonluğu mu görecek yoksa rekabet son haftaya mı taşınacak? Dev derbi öncesi son gelişmeler 1

Trendyol Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray yarın akşam en yakın ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Sarı kırmızılılar 6 puan önde yer aldığı sezonda sarı lacivertlileri mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmek amacında. Sarı lacivertliler ise umduunu son ana kadar korumayı hdefliyor. Aksi takdirde rakibinin sahasında şampiyonluğa tanıklık etmiş olacak. Kırab kırana geçmesi beklenen derbiye dair son detaylar haberimizde.

Fenerbahçe RAMS Park’ta Galatasaray şampiyonluğu mu görecek yoksa rekabet son haftaya mı taşınacak? Dev derbi öncesi son gelişmeler 2

Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.

Fenerbahçe RAMS Park’ta Galatasaray şampiyonluğu mu görecek yoksa rekabet son haftaya mı taşınacak? Dev derbi öncesi son gelişmeler 3

ŞAMPİYONLUK DÜĞÜMÜ ÇÖZÜLEBİLİR

Ligde son iki haftaya girilirken, Galatasaray derbiden en az 1 puan alması durumunda şampiyonluğunu ilan edecek. Fenerbahçe kazanırsa 2023-2024 sezonu şampiyonu son hafta oynanacak müsabakaların ardından belli olacak.

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