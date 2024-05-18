Fenerbahçe RAMS Park'ta Galatasaray şampiyonluğu mu görecek yoksa rekabet son haftaya mı taşınacak? Dev derbi öncesi son gelişmeler

1 Trendyol Süper Lig'de 99 puanla liderlik koltuğunda oturan Galatasaray yarın akşam en yakın ve ezeli rakibi Fenerbahçe'yi evinde ağırlayacak. Sarı kırmızılılar 6 puan önde yer aldığı sezonda sarı lacivertlileri mağlup ederek şampiyonluğunu ilan etmek amacında. Sarı lacivertliler ise umduunu son ana kadar korumayı hdefliyor. Aksi takdirde rakibinin sahasında şampiyonluğa tanıklık etmiş olacak. Kırab kırana geçmesi beklenen derbiye dair son detaylar haberimizde.

2 Ligde sarı-kırmızılılar 32 galibiyet, 3 beraberlik ve 1 mağlubiyetle aldığı 99 puanla zirvede yer alıyor. Sarı-lacivertliler ise 29 galibiyet, 6 beraberlik ve 1 mağlubiyet sonucunda topladığı 93 puanla ikinci sırada bulunuyor.