Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor
Süper Lig'de bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim ile görüşme yapan Ersun Yanal, Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'nın adını yönetime verdi.
29.03.2019 08:42
- Son Güncelleme: 29.03.2019 08:42
Slimani, Frey ve Ayew'in gol yollarındaki performansından memnun olmayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için forvet arayışını sürdürüyor.
Şu ana kadar birçok isimle temas kurulurken, Ersun Yanal'ın gönlündeki ismin Genk'in yıldızı Mbwana Samatta olduğu belirtildi.
26 yaşındaki Tanzanyalı forvet bu sezon Belçika Ligi, UEFA Avrupa Ligi+elemelerinde 40 maçta 29 gol atarak adeta şov yaptı.
MİLLİ TAKIM'DA 17 GOL
Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan yönetimin, Samatta için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor.
1.80 boyundaki Mbwana kariyerine Tanzanya'nın African Lyon takımında başladı. Simba SC ve TP Mazembe'de oynadıktan sonra 2016'da 800 bin euro'ya Genk'e transfer olan başarılı forvetin, Tanzanya Milli Takımı'nda da 45 maçta 17 golü bulunuyor.