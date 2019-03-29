GaleriSpor

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor

Süper Lig'de bu sezon forvetlerinden istediği verimi alamayan Fenerbahçe, yeni sezonda gol yollarındaki sıkıntıyı çözmek istiyor. Bu doğrultuda yönetim ile görüşme yapan Ersun Yanal, Genk'te forma giyen Mbwana Samatta'nın adını yönetime verdi.

29.03.2019 08:42 - Son Güncelleme: 29.03.2019 08:42
Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor

Slimani, Frey ve Ayew'in gol yollarındaki performansından memnun olmayan Fenerbahçe önümüzdeki sezon için forvet arayışını sürdürüyor.

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor

Şu ana kadar birçok isimle temas kurulurken, Ersun Yanal'ın gönlündeki ismin Genk'in yıldızı Mbwana Samatta olduğu belirtildi.

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor

26 yaşındaki Tanzanyalı forvet bu sezon Belçika Ligi, UEFA Avrupa Ligi+elemelerinde 40 maçta 29 gol atarak adeta şov yaptı.

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor

MİLLİ TAKIM'DA 17 GOL
Gelecek sezon şampiyonluk hedefi koyan yönetimin, Samatta için şartları sonuna kadar zorlaması bekleniyor.

Fenerbahçe Ersun Yanal'ın istediği Samatta'yı bitiriyor

1.80 boyundaki Mbwana kariyerine Tanzanya'nın African Lyon takımında başladı. Simba SC ve TP Mazembe'de oynadıktan sonra 2016'da 800 bin euro'ya Genk'e transfer olan başarılı forvetin, Tanzanya Milli Takımı'nda da 45 maçta 17 golü bulunuyor.

DİĞER GALERİLER
Bir sonraki galeri
10 sn kaldı Fatih Terim'den olay açıklama 'Bir daha asla Galatasaray'da çalışmayacağım'
Fatih Terim'den olay açıklama 'Bir daha asla Galatasaray'da çalışmayacağım'