Gomis'ten Galatasaray'a geri dönüş sinyali
Galatasaray'dan Suudi Arabistan'ın Al Hilal takımına transfer olan Bafetimbi Gomis, Fransız basınına yaptığı açıklamada Galatasaray'da geçirdiği dönem ve ayrılık sürecine dair çarpıcı açıklamalarda bulundu.
Geçtiğimiz sezon Galatasaray formasıyla Spor Toto Süper Lig'de 29 gol atan ve kazanılan şampiyonluğun en büyük mimarlarından olan Fransız oyuncu Bafetimbi Gomis, sancılı bir dönemin ardından sezon başında 6 milyon Euro karşılığında Suudi Arabistan ekibi Al Hilal'e transfer oldu. Fransız gazetesi L'Equipe'e açıklamalarda bulunan Gomis, sarı kırmızılı kulüpten ayrılış sürecine dair çarpıcı ifadeler kullandı.
Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu." dedi ve şöyle devam etti, "Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Kulübü, İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor."
"GALATASARAY'A DÖNEREK BU HİKAYEYİ İYİ BİR ŞEKİLDE NOKTALARIM"
Galatasaray'da beklediğinden çok ilgi gördüğünü söyleyen 33 yaşındaki oyuncu, "Başka hiçbir yerde bu kadar kişi beni sevmemişti. Onların ihtiyacı olan hücumcu bendim. Müthiş taraftarımızla kendimizi yenilmez hissediyorduk." ifadelerini kullandı.