Gomis'ten Galatasaray'a geri dönüş sinyali

Galatasaray yönetimi transfer için benimle temasa geçti. Bir karar vermemiz gerekiyordu." dedi ve şöyle devam etti, "Benim ilk tercihim takımda kalmaktı. Kulübü, İstanbul'u çok seviyordum. 33 yaşımda bütün rekorlarımı kırmıştım. Galatasaray'da kalıcı olmak istiyordum ama yönetim sözleşmeyi uzatmama kararı aldı. Hayatta böyle şeyler olabiliyor."