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Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar

Potada dün derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı 84-80'lik skor ile sarı-lacivertli ekip kazandı. Ancak maçtan çok maç öncesi yaşanan bir olay gündeme damga vurdu. 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü anma pankartıyla maça çıkan Fenerbahçe'de Yunan basketbolcu Sloukas pankartı tutmadı. Yaşanan bu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.

11.11.2019 13:01 - Son Güncelleme: 11.11.2019 13:01
Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar

Sompo Sigorta ile Fenerbahçe Beko arasında oynanan ve 84-80'lik skorla Sarı-Lacivertli ekibin kazandığı maç öncesi açılan Atatürk pankartını tüm oyuncular taşımış ancak Sloukas pankartı tutmamıştı.

Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar

Bunun ardından söz konusu fotoğraf sosyal medyayı sallamıştı.

Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar

Gelen tepkiler sonrası Yunan basketbolcu, bir açıklama yaparak kasıtlı bir tavrının olmadığını ifade etmişti.

Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar

Sloukas, "Lütfen, bunu kimse iddia edemez. Ben bu ülkeye ve bu takıma büyük saygı duyuyorum. 5 yıldır buradayım. Bu ülkeye ve tarihine saygı duyuyorum. Kesinlikle bilinçli yapılmış bir şey söz konusu değil. Ben tamamen maça konsantreydim ve o anda farkına bile varmadım..."

Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar

"Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum." demişti.

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