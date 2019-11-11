Atatürk pankartını tutmayan Sloukas ile ilgili Fenerbahçe'den flaş karar
Potada dün derbi heyecanı yaşandı. Fenerbahçe ile Beşiktaş arasında oynanan karşılaşmayı 84-80'lik skor ile sarı-lacivertli ekip kazandı. Ancak maçtan çok maç öncesi yaşanan bir olay gündeme damga vurdu. 10 Kasım nedeniyle Atatürk'ü anma pankartıyla maça çıkan Fenerbahçe'de Yunan basketbolcu Sloukas pankartı tutmadı. Yaşanan bu olayla ilgili son dakika gelişmesi yaşandı.
"Herkes benim nasıl biri olduğumu ve bu takım için nasıl mücadele ettiğimi biliyor. Sonuçta da beş yıldır bu takımda ve bu ülkedeyim. Bu takım ve bu ülke için mücadele ediyorum. Asla benim için saygısızlık yaptığımın söylenmesini kabul edemiyorum. Bu ülkenin arkasında önemli bir tarih var, bunu biliyorum. Buna her zaman saygı gösteriyorum. Evet, ben bir Yunanistan vatandaşıyım ama beş yıldır buradayım ve her gün Türkiye'nin bir temsilcisi olan Fenerbahçe için savaşıyorum." demişti.