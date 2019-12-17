Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sezon başında lige fırtına gibi başlayan ancak ilerleyen haftalarda şampiyonluk yarısında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına döndü. Özellikle stoper bölgesindeki eksiklik nedeniyle ilk hedef savunma olarak belirlendi. Zanka ve Rami'den memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından "acil" olarak takviye istedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dünya yıldızı bir isim Fenerbahçe'nin radarına girdi. İşte o detaylar...

17.12.2019 09:34 - Son Güncelleme: 17.12.2019 09:36 BU GALERİYİ PAYLAŞ





