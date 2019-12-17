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Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sezon başında lige fırtına gibi başlayan ancak ilerleyen haftalarda şampiyonluk yarısında ağır yara alan Fenerbahçe'de gözler transfer çalışmalarına döndü. Özellikle stoper bölgesindeki eksiklik nedeniyle ilk hedef savunma olarak belirlendi. Zanka ve Rami'den memnun olmayan teknik direktör Ersun Yanal, Sadık Çiftpınar'ın sezonu kapatmasının ardından "acil" olarak takviye istedi. Yaşanan bu gelişmelerin ardından dünya yıldızı bir isim Fenerbahçe'nin radarına girdi. İşte o detaylar...

17.12.2019 09:34 - Son Güncelleme: 17.12.2019 09:36
Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de ocak ayı transfer dönemi için çalışmalar başladı... Sadık Çiftpınar'ın sakatlanmasıyla stoper arayışlarına giren sarı lacivertlilerin Bayern Münih'in yıldız savunmacısı Jerome Boateng'i kadrosuna katmak istediği iddia edildi.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Fenerbahçe'de teknik direktör Yanal, Zanka ve Adil Rami'yi yetersiz buldu, arayışlar hızlandı. Serdar'ın yanına yeni bir isim arayan yönetimin hedefindeki oyuncunun Bayern Münihli Jerome Boateng olduğu belirtildi.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sarı lacivertlilerin oyuncu için Bayern'in kapısını çalacağı konuşuluyor.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri

Sözleşmesi 2021'e kadar devam eden Gana asıllı Alman oyuncu bu sezon fazla forma şansı bulamıyor. Ligde 6 maçta görev yapan 31 yaşındaki oyuncunun sarı lacivertlilerin teklifine ne yanıt vereceği merak konusu.

Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
Fenerbahçe dünya yıldızını getiriyor! Boateng bombası | Fenerbahçe son dakika transfer haberleri
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