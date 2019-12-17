Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bugün 5. tur rövanş karşılaşmasında Tuzlaspor'un konuğu olacak. Kendi sahasındaki karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybederek şoka giren sarı-kırmızılı ekip, rövanşı kazanarak tur atlamak istiyor. İşini şansa bırakmak istemeyen Fatih Terim'in Tuzlaspor karşısında as oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

17.12.2019 11:44 - Son Güncelleme: 17.12.2019 11:44 BU GALERİYİ PAYLAŞ





