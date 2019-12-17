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Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Türkiye Kupası'nı en çok kazanan takım olan Galatasaray, bugün 5. tur rövanş karşılaşmasında Tuzlaspor'un konuğu olacak. Kendi sahasındaki karşılaşmayı 2-0'lık skorla kaybederek şoka giren sarı-kırmızılı ekip, rövanşı kazanarak tur atlamak istiyor. İşini şansa bırakmak istemeyen Fatih Terim'in Tuzlaspor karşısında as oyunculardan oluşan bir kadroyla sahaya çıkması bekleniyor. İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

17.12.2019 11:44 - Son Güncelleme: 17.12.2019 11:44
Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Galatasaray'ın kötü sezon başlangıcı kupaya da yansıdı.

Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Avrupa'da elenen, Süper Lig'de 6. sırada yer alan Cimbom, Türkiye Kupası'na da erken veda etmenin eşiğinde.

Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Tuzlaspor'a kendi sahasında 2-0 kaybeden sarı-kırmızılılar bugün 20.45'te Necmettin Kadıoğlu Stadı'nda bu skoru çevirmeye çalışacak.

Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Aslan'ın turu geçmesi için en az iki farklı kazanması gerekiyor. Galatasaray tek farklı kazansa dahi Tuzlaspor tur atlayacak.

Galatasaray kupada tur peşinde! İşte Galatasaray'ın Tuzlaspor 11'i...

Cimbom 2-0 alırsa maç uzayacak. 3-1, 4-2 veya daha farklı galibiyetlerde turu sarı-kırmızılı ekip geçecek.

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