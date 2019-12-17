Fenerbahçe'de kötü gidişin sorumlusu bulundu! Suçlu Comolli

RAPORA RAĞMEN GÖNDERDİ

2018-19 sezonu başında Can Bartu Tesisleri'ndeki iki büyük sahadan biri doğal, diğeri hibrit çimdi. Sarı-lacivertliler, bir Hollanda firmasına yaptırdığı iki sahanın zemininin bakımı için kendi personelini kullanıyor, firma periyodik olarak kontrol ediyordu. 2018 Ekim ayında verdikleri rapor "Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok" şeklindeydi. Sportif Direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce ilginç bir karara imza attı. Saha bakımından sorumlu ortalama maaşları 5 bin TL olan personeli gönderdi, yerine 25 bin dolara başka bir firmayla anlaştı.