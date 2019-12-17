Fenerbahçe'de kötü gidişin sorumlusu bulundu! Suçlu Comolli
Geçtiğimiz yıl Fenerbahçe'de sportif direktör olarak göreve başlayan ilginç bir karara imza atarak Samandıra'da sahalardan sorumlu personelin görevine son verdi. Anlaştığı yeni şirket doğal çim olan sahayı hibrite çevirirken yaktı ve aşırı yüklenmeden diğer sahalar da bozuldu. Futbolcuların yaşadığı sakatlıkların en büyük nedeni bu olarak gösterildi.
Fenerbahçe Can Bartu Tesisleri'nden gelen sakatlık haberleriyle, sezon başından bu yana kâbus dolu bir dönem yaşıyor. Son olarak Başkan Ali Koç, Sivasspor maçı sonrası yaptığı açıklamada "Darbeye bağlı olmayan yumuşak doku sakatlıklarından, sezon başından bu yana çok çektik. Demek ki biz bir şeyi yanlış yapıyoruz" ifadeleriyle konuyu gündeme taşıdı. Üst üste yaşanan sakatlıkların ardından Samandıra'da yaşananları tüm çıplaklığıyla SABAH açıklıyor. İşte yaklaşık 1 yıl önce başlayan ve hâlâ çözülemeyen 'zemin sorunu'nun detayları...
RAPORA RAĞMEN GÖNDERDİ
2018-19 sezonu başında Can Bartu Tesisleri'ndeki iki büyük sahadan biri doğal, diğeri hibrit çimdi. Sarı-lacivertliler, bir Hollanda firmasına yaptırdığı iki sahanın zemininin bakımı için kendi personelini kullanıyor, firma periyodik olarak kontrol ediyordu. 2018 Ekim ayında verdikleri rapor "Bakım iyi yapılmış, sıkıntı yok" şeklindeydi. Sportif Direktör Damien Comolli, yaklaşık 1 yıl önce ilginç bir karara imza attı. Saha bakımından sorumlu ortalama maaşları 5 bin TL olan personeli gönderdi, yerine 25 bin dolara başka bir firmayla anlaştı.
YENİ FİRMA ÇİMLERİ YAKTI
Firma, doğal çim olan sahanın hibrite çevrilmesi yönündeki talep sonrası çalışmalara başladı. Ancak doğal çim olan saha tamamen yandı. Antrenmanların yapıldığı tek saha aşırı yüklenme nedeniyle bozuldu. Yaz döneminde yanan sahanın hibrite çevrilmesi dahil, birçok bakım ve yenileme çalışması yapıldı. Tesislerde üstteki küçük saha dışında doğal çim saha kalmadı. Yeni yapılan ve bakımı tamamlanan hibrit çim zeminlerle ilgili şikâyetler baş gösterdi.