Diego Rossi'den büyük çıkış! 20 saat uçtu şov yaptı
Diego Rossi'den büyük çıkış! Uruguay Milli Takımı kampından yaklaşık 18 saatlik yolculuk sonrası cuma günü sabaha karşı dönen ve ayağının tozuyla önce idmana çıkan sonra da takımla birlikte Kayseri'ye uçan Diego Rossi, Kayseri deplasmanında şov yaptı. Yıldız oyuncunun istatistikleri de dikkat çekti.
Fenerbahçeli Diego Rossi kendini buldu. Sarı-Lacivertli takımla son dönemde iyi bir çıkış yakalayan 23 yaşındaki kanat oyuncusu, geçtiğimiz Perşembe günü ülkesi Uruguay'ın Şili ile oynadığı maçta A Milli Takım seviyesinde ilk maçına çıkmayı başarmıştı.
Her geçen gün kariyer basamaklarını daha hızlı bir şekilde tırmanan Diego Rossi, Uruguay Milli Takımı'ndan dönüşte ise uzun bir yolculuk yapmasına rağmen Fenerbahçe'nin Kayseri kafilesinde yer aldı.
Galatasaraylı Muslera ile birlikte Brezilya aktarmalı olarak Türkiye'ye Cuma sabaha karşı gelen Diego Rossi, ardından ise ayağını tozuyla antrenmana çıkmış ve dün akşam Sarı-Lacivertli takımla birlikte Kayseri'ye gelmişti.
DİEGO ROSSİ 20 SAATLİK UÇUŞ SONRASI ŞOV YAPTI
Uruguay'dan Türkiye'ye yaklaşık 18 saatte gelen ve Kayseri yolculuğu ile birlikte son iki günde 20 saat civarında bir yolculuk yapan Diego Rossi, buna rağmen Kayserispor maçında şov yaptı.