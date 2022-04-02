Diego Rossi’den büyük çıkış! 20 saat uçtu şov yaptı

DİEGO ROSSİ 20 SAATLİK UÇUŞ SONRASI ŞOV YAPTI

Uruguay'dan Türkiye'ye yaklaşık 18 saatte gelen ve Kayseri yolculuğu ile birlikte son iki günde 20 saat civarında bir yolculuk yapan Diego Rossi, buna rağmen Kayserispor maçında şov yaptı.