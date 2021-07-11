Fenerbahçe Boupendza'dan vazgeçmiyor! Hatayspor'a yeni teklif

Süper Lig'de yeni sezon hazırlıklarına devam eden Fenerbahçe, gol yollarındaki sorunu çözmek için çalışmalarını sürdürüyor. Geçtiğimiz sezon Süper Lig'de gol kralı olan Aaron Boupendza için isteğini sürdüren sarı-lacivertli ekibin, Hatayspor'a yeni bir teklif yaptığı ve yanıt beklediği öğrenildi.

11.07.2021 10:58 - Son Güncelleme: 11.07.2021 10:59 BU GALERİYİ PAYLAŞ





